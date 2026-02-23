Rieden stellt Weichen: Alle Trainer bleiben an Bord

Der 1. FC Rieden präsentiert sein Trainerteam für die kommende Saison (von links): Chefcoach Bernd Scheibel, Co-Trainer Julian Pospiech, Trainer 2. Mannschaft Dominik Meidinger, neuer Trainer 2. Mannschaft Dominik Steup und Co-Trainer Martin Hillen. – Foto: Peter Gattaut

Die Verantwortlichen des 1. FC Rieden sind mit dem bisherigen Abschneiden in der Kreisliga Süd sehr zufrieden, heißt es in der Vereinsmitteilung. Mit nur drei Niederlagen (3:4 in Königstein, 0:3 gegen SV Raigering, 1:3 gegen SV Freudenberg) steht das Vilstal-Team mit 32 Punkten aus 17 Spielen auf einem starken dritten Tabellenplatz. Punktgleich mit dem TSV Königstein, auf den der FCR im Nachholspiel am 1. April treffen wird und der bisher allerdings noch ein weiteres Spiel weniger bestritten hat als die Vilstaler, versucht man, am derzeitigen Tabellenführer SV Raigering, der in der absolvierten Saison vier Zähler mehr auf seinem Punktekonto als die Scheibel-Truppe ansammeln konnte, weiterhin dran zu bleiben.



Ein dickes Lob gebühre dabei Chefcoach Bernd Scheibel und seinen Co-Trainern Julian Pospiech (28) und Martin Hillen (31), sowie Torwarttrainer Michael Sander (56) und dem umtriebigen und unermüdlichen Betreuer Reinhard Haas, die hervorragende Arbeit leisten würden, heißt es weiter. Fußball-Abteilungsleiter Gerhard Schnabel und Sportlicher Leiter Pascal Hirteis nutzten nun die Winterpause, um mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung von Scheibel, Pospiech und Hillen das richtige sportliche Zeichen zu setzen. „Die Mannschaft befindet sich nach einem Umbruch und Verjüngungsprozess auf einem hervorragenden Weg, die Stimmung im Verein und im gesamten Umfeld ist sehr positiv und natürlich wollen wir weiterhin nach Oben schielen. Es ist aber auch kein Beinbruch, wenn am Ende nicht der Sprung in die Bezirksliga gelingt“, so Pascal Hirteis in seinen Ausführungen. Martin Hillen, Co-Trainer und stellvertretender Fußball-Spartenleiter des FCR, erklärt, dass die Personalplanung mit dem Verbleib aller Spieler weit fortgeschritten sei und auch mit dem einen oder anderen Neuzugang in der nächsten Saison wohl zu rechnen sei.



