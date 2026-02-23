 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Rieden stellt Weichen: Alle Trainer bleiben an Bord

Der ambitionierte Verein aus dem Vilstal bindet alle seine Übungsleiter von Kreisliga- und A-Klassenteam weiter an sich und stellt dazu ein neues Gesicht vor

von Peter Gattaut / Werner Schaupert · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser
Der 1. FC Rieden präsentiert sein Trainerteam für die kommende Saison (von links): Chefcoach Bernd Scheibel, Co-Trainer Julian Pospiech, Trainer 2. Mannschaft Dominik Meidinger, neuer Trainer 2. Mannschaft Dominik Steup und Co-Trainer Martin Hillen.  
Der 1. FC Rieden präsentiert sein Trainerteam für die kommende Saison (von links): Chefcoach Bernd Scheibel, Co-Trainer Julian Pospiech, Trainer 2. Mannschaft Dominik Meidinger, neuer Trainer 2. Mannschaft Dominik Steup und Co-Trainer Martin Hillen.   – Foto: Peter Gattaut

Der vor dem Re-Start im März im Aufstiegsrennen liegende Nord-Kreisligist 1. FC Rieden aus dem Spielkreis Amberg/Weiden stellt die Weichen für die kommende Saison: Wie der Verein in einer Pressemitteilung informiert, verlängern alle Trainer der beiden Herrenteams inklusive Chefcoach Bernd Scheibel (48) ihre Verträge und stehen so ein weiteres Jahr auf der Kommandobrücke. Neu im Trainerteam ist Dominik Steup (42) von der SG Haselmühl/Ebermannsdorf, der zur Unterstützung der in der A-Klasse beheimateten Zweiten dazukommen wird.

Die Verantwortlichen des 1. FC Rieden sind mit dem bisherigen Abschneiden in der Kreisliga Süd sehr zufrieden, heißt es in der Vereinsmitteilung. Mit nur drei Niederlagen (3:4 in Königstein, 0:3 gegen SV Raigering, 1:3 gegen SV Freudenberg) steht das Vilstal-Team mit 32 Punkten aus 17 Spielen auf einem starken dritten Tabellenplatz. Punktgleich mit dem TSV Königstein, auf den der FCR im Nachholspiel am 1. April treffen wird und der bisher allerdings noch ein weiteres Spiel weniger bestritten hat als die Vilstaler, versucht man, am derzeitigen Tabellenführer SV Raigering, der in der absolvierten Saison vier Zähler mehr auf seinem Punktekonto als die Scheibel-Truppe ansammeln konnte, weiterhin dran zu bleiben.

Ein dickes Lob gebühre dabei Chefcoach Bernd Scheibel und seinen Co-Trainern Julian Pospiech (28) und Martin Hillen (31), sowie Torwarttrainer Michael Sander (56) und dem umtriebigen und unermüdlichen Betreuer Reinhard Haas, die hervorragende Arbeit leisten würden, heißt es weiter. Fußball-Abteilungsleiter Gerhard Schnabel und Sportlicher Leiter Pascal Hirteis nutzten nun die Winterpause, um mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung von Scheibel, Pospiech und Hillen das richtige sportliche Zeichen zu setzen. „Die Mannschaft befindet sich nach einem Umbruch und Verjüngungsprozess auf einem hervorragenden Weg, die Stimmung im Verein und im gesamten Umfeld ist sehr positiv und natürlich wollen wir weiterhin nach Oben schielen. Es ist aber auch kein Beinbruch, wenn am Ende nicht der Sprung in die Bezirksliga gelingt“, so Pascal Hirteis in seinen Ausführungen. Martin Hillen, Co-Trainer und stellvertretender Fußball-Spartenleiter des FCR, erklärt, dass die Personalplanung mit dem Verbleib aller Spieler weit fortgeschritten sei und auch mit dem einen oder anderen Neuzugang in der nächsten Saison wohl zu rechnen sei.

Kontinuität und frühzeitige Klarheit herrscht auch bei der zweiten Mannschaft. Trainer Dominik Meidinger (31) verlängerte beim aktuellen Tabellenzehnten der A-Klasse Süd ebenfalls vorzeitig seinen Vertrag. Unterstützung erfährt er von Dominik Steup (ehemaliger Betreuer des FC Amberg in der Bayernliga, sowie Teammanager der BOL-U19 des FCA in der Saison 2018/2019), der von der SG Haselmühl II/Ebermannsdorf II als zusätzlicher Übungsleiter zum 1. FC Rieden II stoßen wird. „Wir sind sehr froh, dass wir das Okay von allen Übungsleitern für eine weitere Saison und die Zusage von Dominik Steup bekommen haben“, kommentierte ein zufriedener Martin Luschmann, Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden des Gesamtvereins, die wichtigen Personalentscheidungen.

Und auch den Worten von FCR-Chefcoach Bernd Scheibel ist die Vorfreude auf das Kommende zu entnehmen: „Ich freue mich, eine weitere Saison in Rieden an der Seitenlinie stehen zu dürfen. Der Verein ist hervorragend geführt und verfügt über eine Infrastruktur, die man fast nirgends findet – und diese wird durch tolle Projekte sogar noch weiter ausgebaut. Sportlich wollen wir unseren Weg konsequent weitergehen, erfolgreichen und attraktiven Fußball spielen und weiterhin den Fokus auf junge Talente aus der Jugend und näheren Umgebung legen. Diese möchten wir bei ihren ersten Schritten auf gutem Kreisliga-Niveau begleiten und fest integrieren“, so Scheibel, der im Sommer in seine dritte Spielzeit an der Außenlinie der Vilstalelf gehen wird,