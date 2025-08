Rieden glücklicher Sieger am Freudenberger Heiligbergsteig

„Im Vergleich zum ersten Spieltag war das eine klare Leistungssteigerung unserer Mannschaft“, zog Spartenleiter Christopher Ernst ein positives Fazit nach dem 2:2 in Hirschau. „Wir gehen zwei Mal in Führung, haben mehr Spielanteile und sogar in Überzahl die große Chance, mit dem 3:1 alles klarzumachen. Leider nutzen wir diese Möglichkeit nicht und werden gegen Ende etwas zu passiv.“ So kam der Gastgeber nach einem langen Ball doch noch zum Ausgleich. „Das 2:2 war unnötig, aber am Ende müssen wir den Punkt mitnehmen - auch wenn mehr drin gewesen wäre. Unter dem Strich ist es ein gewonnener Auswärtspunkt, auf dem wir aufbauen können“, so der Köferinger Fußballboss.

"Heute waren drei Punkte möglich. Leider haben wir bei den beiden Gegentoren den Gegner durch individuelle Fehler zu den Toren eingeladen. Die erste Hälfte war ein ausgeglichenes Spiel. In der zweiten Hälfte hat sich dann der Gegner komplett zurückgezogen und uns das Spiel überlassen. Ab Mitte der zweiten Halbzeit waren wir in Unterzahl. Trotz dieser Unterzahl waren wir die bessere Mannschaft. Die Mannschaft hat heute Moral bewiesen und immer an den Ausgleich geglaubt. Dies ist positiv hervorzuheben. Allerdings war heute mehr als nur ein Punkt drin. Wir müssen daran arbeiten, dass wir solche Spiele wie heute gewinnen und die einfachen Fehler abstellen", so der Hirschauer Trainer und Doppeltorschütze Andi Meyer.

Keinen Sieger hatte diese Partie am Fuße des Monte Kaolino im Hirschauer Sportpark. Dabei starteten die Gäste besser und markierten früh den Führungstreffer zum 0:1. Nach dem Ausgleich durch Spielercoach Andreas Meyer nutzten die Gäste eine weitere Unzulänglichkeit des TuS zur erneuten Führung, die auch bis zum Pausentee ihre Gültigkeit behielt. Nach Wiederbeginn rückte der Hirschauer Felix Meier gleich zwei Mal "unangenehm" in den Mittelpunkt. Wurde er zunächst mit einer Zeitstrafe bedacht (54.), erhielt er sechs Minuten, nachdem er wieder auf das Feld zurückgekehrt war, die Gelb-Rote Karte. (70.). Trotz dieser langen numerischen Unterzahl gab sich die Heimelf nicht auf. Gegen in der Schlußphase zu wenig investierende Gäste - sie verpassten es zuvor, den Sack zuzumachen - gelang erneut Andreas Meyer noch der Ausgleich - der Lohn für das nimmermüde Engagement der Kaolinstädter mit einem Mann weniger dennoch Zählbares zu ergattern.

In einer hart umkämpften Partie konnte der 1. FC Rieden in Freudenberg mit einem knappen 2:1-Erfolg einmal mehr das bessere Ende für sich beanspruchen. Die Gastgeber hatten über das gesamte Spiel gesehen zwar mehr Spielanteile und die klareren Einschussmöglichkeiten zu verzeichnen, doch der Defensivverbund der Vilstaler verteidigte leidenschaftlich und bei schnellen Gegenstößen konnte man immer wieder den einen oder anderen gefährlichen Nadelstich setzen. Bereits in der 4. Minute sorgte Bastian Härtl nach einem Klasse-Zuspiel von Michael Fleischmann für die frühe Gästeführung. Die Heimelf antwortete mit wütenden Gegenangriffen und kam seinerseits durch Sebastian Bauer (7.) und Michael Bischof (15.) zu exzellenten Torgelegenheiten. Nach einem zurecht nicht gegebenen Abseitstor von Lukas Hirsch (18.) vergingen nur zwei Minuten, ehe Freudenbergs Top-Scorer und Spielertrainer Sebastian Bauer, den zwischenzeitlichen und verdienten 1:1 Ausgleichstreffer markierte. Danach beruhigte sich die Partie ein wenig und man ging mit dem Remis in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild. Die Platzherren scheiterten immer wieder an der gut disponierten Riedener Abwehr, was dennoch nicht geklärt werden konnte, entschärfte der starke Riedener Schlussmann Ben Lontke mit großartigen Reflexen und Paraden. Bei einem der gefährlichen Riedener Konter hatte Philipp Kölbl in der 56. Minute die Riesengelegenheit, die Gäste erneut in Führung zu bringen. Sein Abschluss verfehlte allerdings um Haaresbreite das SVF-Gehäuse. In der 59. Minute wechselte FCR-Coach Bernd Scheibel mit Maximilian Nimsch den Matchwinner ein. Er war es, der in der 77. Minute einen Diagonalball von Patrick Hosch in unnachahmlicher Weise mit der Brust stoppte, in die Vorwärtsbewegung mitnahm und überlegt zum Siegtreffer für den 1. FC Rieden einschoss. Als Philipp Kölbl nur wenig später wegen Foulspiels für 10 Minuten des Feldes verwiesen wurde, witterten die Freudenberger noch einmal Morgenluft, doch Keeper Ben Lontke und eine starke Rettungstat von Sam Falk verhinderten den möglichen Ausgleichstreffer. (Quelle: Spielbericht Peter Gattaut, FCR).

"Ein glücklicher Sieg für uns in einem sehr starken Kreisligaspiel. Beide Mannschaften lieferten sich einen heißen Fight. Wir konnten aus drei Chancen zwei Tore erzielen und hinten rettete uns ein bärenstarker Ben Lontke den Sieg. Glückwunsch an meine Mannschaft", so ein erleichterter Gästetrainer Bernd Scheibel.

"Mit dem ersten Angriff ging Rieden in Führung. Danach waren wir spielbestimmend und hatten unsere Chancen. Eine davon nutzten wir zum verdienten Ausgleich. Danach verpassten wir es einfach, eine unserer zahlreichen Torchancen zu nutzen, sodass Rieden mit dem gefühlten zweiten Torschuss das 1:2 macht. Wir haben nochmal alles versucht, aber am Ende sollte es nicht reichen, sodass die effektivere Mannschaft heute gewonnen hat", sagte SVF-Spielertrainer Basti Bauer.