Rieden empfängt Upo - mehr Spitzenspiel geht nicht!

Am 20. Spieltag in der Kreisliga Süd stellt eine Begegnung alle anderen ein wenig in den Schatten: Im Topduell der beiden die Liga anführenden Teams kommt es in Rieden zum Aufeinandertreffen des Tabellenzweiten FC (2./45) mit dem Spitzenreiter SF Ursulapoppenricht (1./46). Der Bezirksligaabsteiger - er konnte dem Primus die bislang einzige Niederlage zufügen und damit eine lange Serie des Ungeschlagenseins beenden - hat nach dem Sieg im Nachholspiel beim TuS Rosenberg am Mittwochabend die Chance, den Ligathron zurückzuerobern. Dass die Sportfreunde den "Platz an der Sonne" verteidigen wollen, ist allerdings klar.

Schwenken wir noch in die Tiefen des Klassements, wo es in Köfering zu einem "Sechs-Punkte-Match" zweier abstiegsgefährdeter Mannschaften kommt, wenn Gastgeber SV Hubertus (10./17) mit dem Rangdreizehnten aus Hahnbach (13./11) die Klingen kreuzt. Hüben wie drüben muss die Intention sein, in dieser sicherlich umkämpften Partie den vollen Ertrag einzufahren. Die Kramer-Elf will den Abstand zum Rele-Platz 12 größer und damit beruhigender werden lassen, der Gast braucht dringend drei Punkte, um seinem Vorhaben, ohne Umwege die Liga zu halten, weiter Nahrung zu geben.