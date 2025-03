Riede gewinnt Spitzenspiel, Holtebüttel das Kellerduell; Lohberg klar

Ganz früh führte RW Achim mit 0:2. Noch vor der Pause erzielte Fabian Schmidt den Anschlusstreffer und nach der Pause kam es sogar noch besser für Etelsen II. Marcel Siegler und Jurek Wernicke per Elfmeter drehten die Partie. Das letzte Wort hatte allerdings wieder der Tabellenachte. Faruk Senci machte in der 81. Minute per Elfmeter mit seinem zweiten Tor am Tage den 3:3-Endstand perfekt.