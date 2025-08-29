Riebl reizt eine weitere Saison beim VfB

Epfenbachs Zweite will auch in der Kreisklasse B zu großen Sprüngen ansetzen. – Foto: Philipp Krauß

Eigentlich hätte das Engagement von Christian Riebl beim VfB Epfenbach II nach der vergangenen Saison beendet sein sollen. "Ich war eigentlich schon im Trainer-Ruhestand, als ich in der Winterpause gefragt wurde, ob ich einspringen könnte", verrät der vor kurzem 60 Jahre alt gewordene Zuzenhausener.

Michael Sam hatte in der Winterpause als Coach der Zweiten aufgehört und den VfB-Verantwortlichen gelang mit der Verpflichtung Riebls ein großer Coup. In der Rückrunde führte er die exzellente Arbeit seines Vorgängers weiter, die Mannschaft zur Meisterschaft in der Kreisklasse C Nord und somit zum Aufstieg in die Kreisklasse B. Dort steht laut dem Trainer nur eines im Vordergrund, "und das ist der Klassenerhalt." Inmitten vieler erster Mannschaften sind die Reserve-Teams zwangsläufig die Außenseiter. Das haben die Epfenbacher am ersten Spieltag direkt zu spüren bekommen, als sie beim TSV Reichartshausen, immerhin einem Titelanwärter, mit 0:3 verloren haben. "Wir haben trotzdem ein relativ gutes Spiel abgeliefert, allerdings zu einfache Abwehrfehler gemacht, die zu den Gegentoren geführt haben", berichtet Riebl.

Diese Eindrücke nahmen die Epfenbacher mit, um im Training an den nötigen Stellschrauben zu drehen. Zeit dafür hatten sie reichlich, da sie am zweiten Spieltag spielfrei waren. Das hatte aber kein freies Wochenende zur Folge, um im Rhythmus zu bleiben, testeten sie gegen die ebenfalls spielfreie SG Waibstadt II und siegten dabei mit 3:0. Für Riebl und seine Kicker beginnt die Runde nun erst so richtig. Dabei war es gar nicht wirklich geplant nach seiner halbjährigen Aushilfe weiter zu machen. "Ich habe gesagt, dass ich umgehend Platz mache, wenn der Verein jemanden findet, der übernimmt", verrät Riebl. Da dies nicht akut wurde, macht er weiter und ergänzt mit einem kleinen Schmunzeln versehen, "ein kleiner Reiz ist schon dabei."