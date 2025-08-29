Riebl reizt eine weitere Saison beim VfB

Eigentlich hätte das Engagement von Christian Riebl beim VfB Epfenbach II nach der vergangenen Saison beendet sein sollen. "Ich war eigentlich schon im Trainer-Ruhestand, als ich in der Winterpause gefragt wurde, ob ich einspringen könnte", verrät der vor kurzem 60 Jahre alt gewordene Zuzenhausener.
Michael Sam hatte in der Winterpause als Coach der Zweiten aufgehört und den VfB-Verantwortlichen gelang mit der Verpflichtung Riebls ein großer Coup. In der Rückrunde führte er die exzellente Arbeit seines Vorgängers weiter, die Mannschaft zur Meisterschaft in der Kreisklasse C Nord und somit zum Aufstieg in die Kreisklasse B. Dort steht laut dem Trainer nur eines im Vordergrund, "und das ist der Klassenerhalt."
Inmitten vieler erster Mannschaften sind die Reserve-Teams zwangsläufig die Außenseiter. Das haben die Epfenbacher am ersten Spieltag direkt zu spüren bekommen, als sie beim TSV Reichartshausen, immerhin einem Titelanwärter, mit 0:3 verloren haben. "Wir haben trotzdem ein relativ gutes Spiel abgeliefert, allerdings zu einfache Abwehrfehler gemacht, die zu den Gegentoren geführt haben", berichtet Riebl.
Diese Eindrücke nahmen die Epfenbacher mit, um im Training an den nötigen Stellschrauben zu drehen. Zeit dafür hatten sie reichlich, da sie am zweiten Spieltag spielfrei waren. Das hatte aber kein freies Wochenende zur Folge, um im Rhythmus zu bleiben, testeten sie gegen die ebenfalls spielfreie SG Waibstadt II und siegten dabei mit 3:0.
Für Riebl und seine Kicker beginnt die Runde nun erst so richtig. Dabei war es gar nicht wirklich geplant nach seiner halbjährigen Aushilfe weiter zu machen. "Ich habe gesagt, dass ich umgehend Platz mache, wenn der Verein jemanden findet, der übernimmt", verrät Riebl. Da dies nicht akut wurde, macht er weiter und ergänzt mit einem kleinen Schmunzeln versehen, "ein kleiner Reiz ist schon dabei."
Der C-Klassen-Meister hat den Ehrgeiz, sich eine Klasse höher zu beweisen und dafür zieht die Truppe sehr zur Zufriedenheit ihres Trainers mit. Die Übungseinheiten bestreitet die Erste und Zweite des VfB gemeinsam, wenngleich für gewisse Inhalte in Gruppen trainiert wird. "Das Zusammengehörigkeitsgefühl wird dadurch natürlich gestärkt", sieht Riebl darin positive Aspekte für beide Teams.
Für ihn selbst ist Epfenbach eine von mehreren Stationen, die er seit Erhalt seiner Trainerlizenz 2007 besetzt. Am meisten hat ihn, "die Zeit in der A-Jugend des FC Zuzenhausen zusammen mit Thomas Fuchs", geprägt.
Mit einer großen Erfahrung ausgestattet soll nun eine weitere erfolgreiche Saison in Epfenbach gelingen. Das Heimspiel am Sonntag gegen den TSV Helmstadt II kann dafür die Weichenstellung sein. "In diesen Spielen sollten wir natürlich punkten, am besten dreifach", erhofft sich Riebl mit dem Derbysieg den ersten Dreier 2025/26.
Seinen Kickern traut er das ohne Frage zu. Er sagt: "Wir haben richtige gute Fußballer in unseren Reihen und sind bestrebt uns jede Woche im Training schon detailliert auf die folgende Partie einzustellen." Diese Woche dürfte das anstehende Lokalderby für zusätzliche Motivation sorgen.