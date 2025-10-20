Riebau-Elf lässt zweimal die Führung liegen

Atlas startete vor 740 Zuschauern auf der „schönsten Baustelle der Stadt“ engagiert und kontrollierte die Anfangsphase, ließ jedoch klare Torchancen ungenutzt. Nach gut einer halben Stunde nutzten die Gäste ihre erste gefährliche Aktion zur Führung: Moritz Raskopp traf nach einem Abpraller zum 0:1 (35.).

Die Antwort der Gastgeber folgte prompt: Kapitän Steffen Rohwedder glich in der 40. Minute per Kopf nach einer Ecke aus und legte nur drei Minuten später nach – diesmal mit einem sehenswert verwandelten Freistoß aus rund 18 Metern. Es war sein erster direkt verwandelter Freistoß im Atlas-Trikot, der zugleich die 2:1-Pausenführung bedeutete.

Wetschen bleibt hartnäckig

Direkt nach Wiederanpfiff kam der TSV Wetschen erneut zurück. Lennart Bors erzielte in der 48. Minute das 2:2 mit einem präzisen Heber über den herauseilenden Damian Schobert. Atlas reagierte offensiv: Nach einer unübersichtlichen Strafraumszene drückte Sven Lameyer den Ball zum 3:2 über die Linie (57.). Beide Torschützen, Lameyer und Raskopp, mussten anschließend nach einem Zusammenprall mit Platzwunden ausgewechselt werden.

Die Gäste gaben sich nicht geschlagen und erzielten durch Justus Treseler (72.) den abermaligen Ausgleich. In einer hektischen Schlussphase hatten beide Teams Gelegenheiten, das Spiel für sich zu entscheiden. Besonders Wetschen, das mit einem Ersatzkeeper angetreten war, überzeugte mit mutigem und diszipliniertem Auftritt.

Trainer Riebau kritisiert Einstellung

Nach dem Schlusspfiff zeigte sich Trainer Key Riebau unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: Er bemängelte fehlende Konsequenz im Zweikampfverhalten, mangelnde Aggressivität beim zweiten Ball und eine zu passive Einstellung. Tatsächlich wirkte das Spiel der Delmenhorster phasenweise behäbig – insbesondere nach Führungen fehlte die nötige Zielstrebigkeit, um den Gegner endgültig zu distanzieren.

Mit dem Remis bleibt Atlas zwar im Spitzenfeld, verpasst jedoch den Sprung auf Platz eins. Die Delmenhorster stehen nun mit 21 Punkten aus zehn Spielen auf Rang zwei, punktgleich mit Hildesheim und Wilhelmshaven.

Am kommenden Samstag (14 Uhr) steht das Auswärtsspiel bei SV Meppen II an. Eine Woche später folgt das Spitzenspiel gegen Germania Egestorf-Langreder im Delmenhorster Stadion – eine Partie, die richtungsweisend im Rennen um die Tabellenspitze werden dürfte.

SV Atlas Delmenhorst – TSV Wetschen 3:3

SV Atlas Delmenhorst: Damian Schobert, Marlo Siech, Linus Urban, Dylan Burke, Ibrahim Temin, Daniel Hefele, Josip Tomic (57. Timon-Julian Widiker), Dinand Gijsen (57. Lamine Diop), Sven Lameyer, Justin Dähnenkamp (57. Nico Poplawski), Steffen Rohwedder - Trainer: Key Riebau

TSV Wetschen: Chris Timke, Joshua Heyer, Maris Thiry, Finn Raskopp, Timo Hibbeler, Julian Fehse, Lennart Greifenberg, Lennart Bors, Moritz Raskopp (62. Justus Frederik Treseler), Alen Suljevic (85. Aljoscha Wilms), Philip-Pascal Kürble - Trainer: Artur Zimmermann

Schiedsrichter: Leon Kocherscheid (Wolfsburg) - Zuschauer: 740

Tore: 0:1 Moritz Raskopp (35.), 1:1 Steffen Rohwedder (40.), 2:1 Steffen Rohwedder (43.), 2:2 Lennart Bors (48.), 3:2 Sven Lameyer (57.), 3:3 Justus Frederik Treseler (72.)