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Ridic kehrt zum SSC Dodesheide zurück
Offensivspieler spielte bereits zwischen 2018 und 2020 für den Klub
von Michael Eggert · Gestern, 22:12 Uhr · 0 Leser
Ilijan Ridic wechselt zurück zum SSC Dodesheide – Foto: SSC Dodesheide / Timo Boes
Der SSC Dodesheide hat die Rückkehr von Ilijan Ridic bekanntgegeben. Der Offensivspieler lief bereits von 2018 bis 2020 für den Verein vom Sonnenhügel auf und kehrt nun nach einer Zwischenstation erneut zum SSC zurück.
Ridic wurde beim VfL Osnabrück ausgebildet und sammelte zudem Erfahrungen in der Oberliga. Zuletzt stand der Offensivakteur beim SV Büren unter Vertrag. Mit der Verpflichtung erhält der SSC zusätzliche Qualität für die Offensive.
Der Verein begrüßte die Rückkehr des früheren Spielers in den sozialen Netzwerken mit den Worten: „Schön, dass du wieder zurück bist, Illi!“