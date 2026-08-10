Rico Wehrle hat beim Bahlinger SC weiter Lust auf die Offfensive

Sieht seine Zukunft im Raum Freiburg: Rico Wehrle (rechts) aus Todtnau beim Bahlinger Oberliga-Auftakt gegen Ravensburg | Foto: Claus G. Stoll

Rico Wehrle zählt längst zum Inventar beim Bahlinger SC. Schon das zehnte Jahr spielt der Todtnauer beim Fußballclub vom Kaiserstuhl. Ein paar Jahre will er noch spielen, am Hochrhein aber wohl nicht mehr.

Als es Rico Wehrle in Richtung Norden zog, war er gerade 20 Jahre alt. Angela Merkel war Kanzlerin und Deutschland seit einem Jahr amtierender Fußball-Weltmeister. Es folgten für ihn erfolgreiche Zeiten beim Bahlinger SC und in der Reserve des SC Freiburg, Wehrle setzte sich Jahr für Jahr durch, schoss in jeder Saison seine Tore und machte im Schnitt rund 30 Spiele pro Saison. Weiterlesen: Der Todtnauer Rico Wehrle hat beim Bahlinger SC weiter Lust auf die Offensive (BZ-Plus)