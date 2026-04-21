Rico Wehrle bleibt beim Bahlinger SC

– Foto: Achim Keller

Der 32-Jährige spielt mit Ausnahme von zwei Jahren zwischen 2016 und 2018 seit 2015 für den BSC und hat in dieser Zeit stolze 290 Spiele für den Verein bestritten und dabei 30 Tore erzielt.



Der Sportvorstand des Bahlinger SC, Walter Adam, sagte: "Rico ist eine echte Identifikationsfigur für den Bahlinger SC. Umso mehr freuen wir uns, dass er seinen Weg mit uns fortsetzt und die neuen Herausforderungen in der kommenden Runde angehen möchte."



