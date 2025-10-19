Rico Ott und Lasse Deblitz Meister ihres Faches

Mit Oberliga-Unterstützung nahmen die Gastgeber zunächst das Kommando – mit der großen Chance durch Connor Prüß auf das 1:0 (8.). Doch Lasse Deblitz, der sich aufgrund der chronischen Torwartprobleme inzwischen vom Feldspieler zu einem starken Rückhalt fortgebildet hat, gewann das Eins-gegen-eins.

Bolz-Team übernimmt die Kontrolle

Die Szene wirkte wie ein Weckruf für die Gäste. Der favorisierte Dänischenhagener SV übernahm mehr und mehr die Initiative, kombinierte gefällig und kam zu guten Gelegenheiten. Doch auch Rico Ott im Tor der SG/GO zeigte eine starke Leistung und rettete seiner Mannschaft das torlose Remis in die Pause.

Christoph Kloss trifft – Ben Ehrich schlägt zurück

Die Mannschaft von Henning Bolz, in der Startelfdebütant Tim Rosenbaum auf der Sechser-Position einen bleibenden positiven Eindruck hinterließ, blieb auch nach dem Anstoß zur zweiten Hälfte am Drücker. Die verdiente Belohnung folgte in der 53. Minute, als aus einem Gewühl der Ball Christoph Kloss fand. „Dann beginnt eigentlich unsere beste Phase. Wir machen Druck, kommen auch zu guten Chancen. Aber auch der gegnerische Torwart war heute super aufgelegt“, verteilte Co-Trainer Jens Theuerkauf von der SG Oldenburg/Göhl Lob. Der Aufschwung der Kofski-Truppe führte schließlich zum Ausgleich. Nach einer Flanke brauchte der eingangs erwähnte Protagonist nur noch den Fuß hinzuhalten.

Rico Ott starker Rückhalt im Tor

Der andere stand ganz hinten bei der Heimelf. „Wenn der Torwart der beste Mann auf dem Platz war, dann sagt das auch ein bisschen was über das Spiel aus“, klopfte Theuerkauf auf die Schulter von Rico Ott. „Ein etwas glücklicher Punkt“, räumte Jens Theuerkauf ein. „Aber aus meiner Sicht nicht komplett unverdient“, sagte der Oldenburger Kofski-Assistent nach der Begegnung gegen eine „super faire, super sympathische Truppe“.