Rico Hölzel: "Wir bechern in einer eigenen Liga" Bilgerer - der etwas andere Fanclub des FC Embrach

Was war euer Highlight oder Schlüsselmoment der Hinrunde?

Oberdorffest inkl. berüchtigter Tequilarundi!

Gibt es Veränderungen im Team?

Der langjährige Präsident Sandro Blum hat die Segel gestrichen und mir das Ruder in die Hand gedrückt. Meinen freigewordenen Vize-Posten übernimmt nun Diego Kuhn alias "Kuenz!"

Wer ist der Aufstiegsfavorit in eurer Liga - und warum?

Wir bechern in einer eigenen Liga :-)