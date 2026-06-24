Rick Hofkamp verstärkt den SV Langen zwischen den Pfosten von Bzgl · Heute, 13:48 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Langen

Der SV Langen hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Mit Rick Hofkamp schließt sich ein erfahrener Torhüter den Gelb-Schwarzen an, der bereits für mehrere Vereine in Deutschland und den Niederlanden aktiv war.

Erfahrung aus Deutschland und den Niederlanden Der niederländische Schlussmann bringt laut Vereinsangaben umfangreiche Erfahrung mit zum SV Langen. In seiner Laufbahn stand Hofkamp unter anderem für Germania Leer, Frisia Loga sowie zuletzt für die zweite Mannschaft des SV Meppen im Tor.

Mit seiner Routine soll er künftig die Defensive des SV Langen verstärken und dem Team zusätzliche Stabilität verleihen. Verantwortliche freuen sich auf den Neuzugang