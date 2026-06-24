Rick Hofkamp verstärkt den SV Langen zwischen den Pfosten

Der SV Langen hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Mit Rick Hofkamp schließt sich ein erfahrener Torhüter den Gelb-Schwarzen an, der bereits für mehrere Vereine in Deutschland und den Niederlanden aktiv war.
Erfahrung aus Deutschland und den Niederlanden
Der niederländische Schlussmann bringt laut Vereinsangaben umfangreiche Erfahrung mit zum SV Langen. In seiner Laufbahn stand Hofkamp unter anderem für Germania Leer, Frisia Loga sowie zuletzt für die zweite Mannschaft des SV Meppen im Tor.
Mit seiner Routine soll er künftig die Defensive des SV Langen verstärken und dem Team zusätzliche Stabilität verleihen.
Verantwortliche freuen sich auf den Neuzugang
Trainer Michael Holt sieht in Hofkamp eine wichtige Verstärkung für die kommende Spielzeit: „Rick bringt viel Erfahrung und Ruhe mit. Seine Qualität und Präsenz werden unserer Mannschaft guttun. Wir freuen uns sehr, ihn beim SV Langen begrüßen zu dürfen.“
Auch Obmann Jeffrey Albers zeigt sich erfreut über die Verpflichtung des Torhüters. Neben seinen sportlichen Qualitäten hebt er insbesondere dessen mannschaftsdienliche Art hervor: „Mit Rick gewinnen wir nicht nur einen starken Keeper, sondern auch einen richtigen Teamplayer.“
Mit der Verpflichtung von Rick Hofkamp setzt der SV Langen die Kaderplanung für die neue Saison weiter fort und begrüßt den Torhüter nun offiziell in Gelb-Schwarz.