Marschiert der SCK Richtung Spitzenfeld? – Foto: Claudia Pillekamp

Richtungweisende Partie für SC Kapellen gegen Mennrath Die Kapellener haben sich die Chancen erarbeitet, sich vorne in der Tabelle der Landesliga festzusetzen. Dazu sollte aber ein Heimsieg gegen Mennrath her. Wieso der SCK trotz etlicher Ausfälle entspannt ist.

Es ist noch gar nicht so lange her, da hätten sieben Ausfälle die sportlich Verantwortlichen beim Landesligisten SC Kapellen in helle Aufregung versetzt. Doch nach einer gelungenen Sommer-Transferperiode ist der Sportlicher Leiter Jörg Ferber vor dem Heimspiel am Samstag (18 Uhr) gegen VfL Victoria Mennrath aus Mönchengladbach relativ gelassen. „Wir verfügen über einen großen und qualitativ ausgeglichenen Kader. Da fällt das gar nicht so auf“, erklärt Ferber.

Ferber schaut nach oben Was allerdings auch zur Nervenschonung beiträgt, ist, dass die Kapellener am vergangenen Wochenende einen enorm wichtigen 2:1-Auswärtssieg bei der SG Unterrath eingefahren haben. Damit konnten sie sich in der nach wie vor engen Tabelle etwas von der Abstiegszone absetzen und bis auf zwei Punkte an den zweiten Tabellenplatz heranrobben. Nun beginnt eine richtungweisende Phase. „Wir haben den Anschluss nach oben gefunden. Wenn wir aus den nächsten drei Spielen sieben Punkte holen, dann sind wir oben dabei“, prophezeit Jörg Ferber vor. Nach der Partie gegen Mennrath steht zunächst das Lokalduell bei der DJK Gnadental auf dem Programm, anschließend kommt dann das aktuelle Schlusslicht TVD Velbert nach Kapellen.