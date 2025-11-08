Richtungweisende Partie für SC Kapellen gegen Mennrath

Es ist noch gar nicht so lange her, da hätten sieben Ausfälle die sportlich Verantwortlichen beim Landesligisten SC Kapellen in helle Aufregung versetzt. Doch nach einer gelungenen Sommer-Transferperiode ist der Sportlicher Leiter Jörg Ferber vor dem Heimspiel am Samstag (18 Uhr) gegen VfL Victoria Mennrath aus Mönchengladbach relativ gelassen. „Wir verfügen über einen großen und qualitativ ausgeglichenen Kader. Da fällt das gar nicht so auf“, erklärt Ferber.
Was allerdings auch zur Nervenschonung beiträgt, ist, dass die Kapellener am vergangenen Wochenende einen enorm wichtigen 2:1-Auswärtssieg bei der SG Unterrath eingefahren haben. Damit konnten sie sich in der nach wie vor engen Tabelle etwas von der Abstiegszone absetzen und bis auf zwei Punkte an den zweiten Tabellenplatz heranrobben. Nun beginnt eine richtungweisende Phase. „Wir haben den Anschluss nach oben gefunden. Wenn wir aus den nächsten drei Spielen sieben Punkte holen, dann sind wir oben dabei“, prophezeit Jörg Ferber vor. Nach der Partie gegen Mennrath steht zunächst das Lokalduell bei der DJK Gnadental auf dem Programm, anschließend kommt dann das aktuelle Schlusslicht TVD Velbert nach Kapellen.
Zunächst gilt es aber, die Mönchengladbacher zu bespielen, die mit einem Punkt Rückstand auf Kapellen anreisen. Und das wird schwer genug. Schließlich haben sich die Mennrather seit dem Aufstieg im Jahr 2022 in der Landesliga etabliert und sich den Ruf als unangenehmer Gegner erarbeitet. Auffällig ist, dass die Victoria nach einem starken Saisonstart in eine Ergebniskrise geschlittert ist. Zuletzt gab es drei Niederlagen in Folge, wobei insbesondere die Heimniederlagen gegen die Kellerkinder VfB Hilden II (2:3) und SC Velbert (2:3) sehr wehgetan haben dürften. Ganz sicher war aber auch das 0:6 beim Primus Solingen Wald nicht vergnügungssteuerpflichtig.