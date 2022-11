Richtungsweiser für Halle 96: "Wenn wir gegen Eilenburg gewinnen..." Oberliga Süd +++ Mit einem Heimsieg gegen Tabellenführer FC Eilenburg würde der VfL zur Spitze aufschließen

Das Spiel am Samstag (13 Uhr), wenn der Oberliga-Tabellenführer nach Halle kommt, darf für den VfL als Wegweiser zwischen zwei tabellarischen Reiserouten in dieser Spielzeit verstanden werden. Mit einem Heimsieg lägen die Eilenburger mit zwei Punkten nur noch eine Nasenspitze vor dem VfL, eine Niederlage gegen den Tabellenprimus würde den Abstand auf acht Punkte anwachsen lassen. „Daher ist es ein bedeutendes Spiel“, sagt Ludwig.

Nach zwei Siegen in Serie folgten beim VfL in den vergangenen Partien gegen Rudolstadt und Wernigerode – vermeintlich schwächere Kontrahenten – zwei torlose Unentschieden in Serie. Bei der Ursachensuche für die Nullnummern verweist Ludwig auf die ihm wenig zusagenden Fußballphilosophien der gegnerischen Teams: „Sie haben auf eine unkonventionelle Spielweise gesetzt, uns in viele Zweikämpfe verwickelt und waren nicht an einem Fußballspiel interessiert.“ Man lasse sich noch zu sehr vom Gegner beeinflussen, „was er uns für ein Spiel aufdrücken möchte“.

Offensive fängt bei den Verteidigern an

Ein destruktiver Spielansatz ist vom Regionalliga-Absteiger Eilenburg nicht zu erwarten. Das könnte dem VfL entgegen kommen. „Ich glaube, ihre Spielweise passt besser zu unserer Idee, Fußball zu spielen“, sagt Ludwig. Der Drittliga-Erfahrene hat aber großen Respekt vorm Gegner. „Eilenburg hat eine sehr eingespielte Truppe, sie sind sehr stabil.“