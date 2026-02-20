Richtungsweisendes Topspiel zum Rückrundenauftakt!

– Foto: Amxfotografie Andreas Michael

Wenn Kölleda und Wüstheuterode aufeinander treffen, dann gab es zuletzt immer enge Spiele. Der letzte Kölledaer Sieg datiert vom Oktober 2022. Behält die Elf von Marco Schmeißer nun wieder einmal die drei Punkte in der Pfefferminzstadt?

Auch personell durfte sich Henke über Kaderzuwachs freuen, denn zwei Spieler fanden den Weg zur Germania. Der 24-Jährige Vincent Rux kommt vom SV Einheit Worbis, ist in der Offensive variabel einsetzbar und sucht nun eine neue sportliche Herausforderung. Ebenso wie Jonas Jakobi, der zuletzt in Siemerode kickte und seine gute fußballerische Ausbildung in Heiligenstadt nun auch in Wüstheuterode zeigen möchte.

Normalerweise hätte der Startschuss ins Fußballjahr 2026 für den SV Germania Wüstheuterode bereits letztes Wochenende ertönen sollen. Jedoch konnte das Spiel bei Union Mühlhausen aus wetterbedingten und organisatorischen Gründen nicht stattfinden. Trainer Alexander Henke hat jedoch in "weiser Voraussicht" ein Testspiel aus dem ärmel Geschüttel, sodass seine Mannschaft im Rhythmus blieb und wie er selbst sagt eine "ordentliche Vorbereitung" absolviert hat. Neben einem Trainingslager in Leipzig tat man vieles im physischen Bereich und konnte an bestehenden Automatismen arbeiten, von denen viele Dinge bekanntlich in der Hinrunde schon gut funktioniert haben.

An den Gegner selbst hat Alexander Henke recht gute Erinnerungen. "Mit Kölleda verbinde ich enge Spiele, in denen wir oft die Mehrzahl an Torchancen hatten und dennoch unentschieden gespielt haben. Einmal konnten wir knapp gewinnen, sodass ich auch dieses Mal wieder ein enges Spiel erwarte. Wir tun gut daran, wenn wir in dem ersten Spiel alles abwerfen und versuchen ein besonderes Spiel daraus zu machen."

Sehen die Zuschauer wirklich 8 Tore?!

Marco Schmeißer versuchte sich mit seinem Team am Schneeschieben, aber auch dies sorgte nicht für den gewünschten Erfolg, um den Platz frei zu bekommen um darauf Einheiten oder sogar Spiele zu absolvieren. "Wir konnten wegen geschlossener Schneedecke bisher nur einmal auf unserem Platz trainieren und haben die Trainings zwischen Laufen und Halle abgewechselt. In den letzten 6 Tagen haben wir nun 3 mal gespielt, um ein wenig Spielverständnis wieder rein zu bekommen. Es sah noch nicht alles rund aus, von daher wird der Start schon eine Überraschungskiste." so Schmeißer, für den unter diesen Voraussetzungen auch mal ein kurioses Ergebnis möglich scheint. "Vielleicht sehen die Zuschauer ja ein aufregendes 4:4, weil auf beiden Seiten noch nicht alles klappt. Unsere beiden Offensivreihen geizen ja bekanntlich nicht beim Torschießen." macht er wohl auch mit einem Augenzwinkern allen Fans Mut, damit sie den Weg zum Heimspiel finden.