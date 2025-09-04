Richtungsweisendes Spiel: Spremberger SV erwartet SG Groß Gaglow

Der Spremberger SV geht mit breiter Brust in die Partie. Der 8:1-Heimerfolg gegen die SG Burg hat gezeigt, wie treffsicher die Offensive sein kann. Besonders die Variabilität im Angriffsspiel war beeindruckend, und diese Stärke will das Team auch gegen Groß Gaglow ausspielen. Mit drei Punkten aus zwei Spielen rangiert Spremberg aktuell im gesicherten Mittelfeld, könnte mit einem weiteren Sieg aber in die Spitzengruppe vorstoßen.

Die SG Groß Gaglow reist ebenfalls mit Rückenwind an. Nach der Auftaktniederlage rehabilitierte sich das Team mit einem klaren 4:0-Heimerfolg gegen FSV Rot-Weiß Luckau. Louis Konzack und Björn Schneller führten ihre Mannschaft dabei zu einem Dreier. Mit aktuell ebenfalls drei Punkten ist die Ausgangslage fast identisch wie bei den Gastgebern – was die Partie zu einem echten Duell auf Augenhöhe macht.

Beide Teams wissen um die Bedeutung dieser Begegnung. Spremberg möchte vor heimischem Publikum den postiven Trend fortsetzen und im oberen Tabellendrittel Fuß fassen, während Groß Gaglow mit einem Auswärtssieg den nächsten Schritt aus dem Mittelfeld nach oben machen will. Ein Spiel, das Spannung, Tempo und Tore verspricht.