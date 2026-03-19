Richtungsweisendes Spiel in Liedberg, Otzenrath kann Abstand verkürzen

SV Otzenrath - Wickrathhahn

Rheindahlen - Polizei SV

SV Schelsen - SF Neuwerk II

Red Stars MG - ASV Süchteln II

Odenkirchen II - Korschenbr.

Liedberg - DJK Hehn

Die Tabelle der Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen

Die nächsten Spieltage:

21. Spieltag

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Rheindahlen

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Neersbroich

Sa., 28.03.26 18:00 Uhr ASV Süchteln II - Odenkirchen II

Sa., 28.03.26 18:30 Uhr SF Neuwerk II - Red Stars MG

So., 29.03.26 15:00 Uhr Korschenbr. - SV Otzenrath

So., 29.03.26 15:30 Uhr Polizei SV - SV Schelsen

22. Spieltag

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Korschenbr. - Wickrathhahn

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Red Stars MG - Polizei SV

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Odenkirchen II - SF Neuwerk II

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Otzenrath - ASV Süchteln II

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Liedberg - Rheydter SV

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Schelsen - DJK Hehn