Richtungsweisendes Spiel in Liedberg, Otzenrath kann Abstand verkürzen

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Liga-Primus Rheydter SV hat kein eigenes Spiel am Wochenende und kann somit mit aller Seelenruhe auf die Aufgaben der Verfolger schauen. Der ärgste Konkurrent SV Otzenrath muss gegen den FC Blau-Weiß Wickrathhahn ran. Beim TuS Liedberg wird es derweil spannend im Kellerduell gegen die DJK Hehn. Die Sportfreunde Neuwerk II wollen gleichzeitig den Lauf beim SV Schelsen fortsetzen. Das ist der 20. Spieltag:
Die Tabelle der Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen
Die nächsten Spieltage:
21. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Rheindahlen
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Neersbroich
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr ASV Süchteln II - Odenkirchen II
Sa., 28.03.26 18:30 Uhr SF Neuwerk II - Red Stars MG
So., 29.03.26 15:00 Uhr Korschenbr. - SV Otzenrath
So., 29.03.26 15:30 Uhr Polizei SV - SV Schelsen
22. Spieltag
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Korschenbr. - Wickrathhahn
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Red Stars MG - Polizei SV
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Odenkirchen II - SF Neuwerk II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Otzenrath - ASV Süchteln II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Liedberg - Rheydter SV
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Schelsen - DJK Hehn