Richtungsweisendes Spiel für beide Mannschaften

Am Gründonnerstag um 18:15 Uhr kommt es in Selb zum Aufeinandertreffen der beiden punktgleichen Teams von SV Union Selb und der SpVgg Selbitz. Für beide Mannschaften hat dieses Spiel einen richtungsweisenden Charakter im Abstiegskampf. Nur der Sieger dieser Begegnung kann sich ggf. noch Hoffnungen auf den direkten Klassenerhalt machen. Der Verlierer müsste wohl hart gegen den direkten Abstieg kämpfen.

Nach der Winterpause konnten Beide bislang noch nicht überzeugen. Selb schaffte lediglich 2 Unentschieden, Selbitz konnte zumindest gegen den FC Fichtelgebirge einen Sieg erringen. Es deutet also alles auf ein sogenanntes „Do-or-die-Spiel“ hin. Die Vorzeichen scheinen sich auf beiden Seiten ebenfalls zu ähneln. Die Personaldecke war und ist sowohl in Selb als auch in Selbitz angespannt und ließ bislang die jeweiligen Wunschformationen nicht zu.