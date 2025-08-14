»Richtungsweisendes Spiel«: Bretzenheim will Pirmasens-Fluch beenden

Mainz. So früh in der Saison ist das ein starkes Wort. „Dieses Spiel wird richtungsweisend“, sagt Luca Scherer. Als Kapitän wird der Abwehrspieler seine TSG Bretzenheim an diesem Sonntag (15.30 Uhr) gegen den FK Pirmasens II aufs Feld führen. Traditionell sind, seit die 46er vor drei Jahren in die Verbandsliga aufgestiegen sind, beide Teams in den Abstiegskampf verstrickt. Und das erfolgreich.
Daheim warten die Bretzenheimer gegen die Vorderpfälzer noch auf einen Dreier. Genauso wie in dieser Saison insgesamt. Wobei das 2:2 gegen Eintracht Bad Kreuznach und dasselbe Resultat beim VfB Bodenheim auch anders interpretiert werden können – ungeschlagen gegen Teams, die Scherer im oberen Tabellendrittel erwartet. Wäre da nicht das peinliche Pokal-Aus bei Bezirksligist Gundersheim – man könnte von einem gelungenen Saisonstart sprechen.
Scherer verweist auf die vielen Urlauber zum Saisonstart, zu denen auch er selbst zählte. Doch nun sind alle Reisen getan, zumindest bis Jahresende. Als Linksfuß ist Scherer links in der Dreierkette gesetzt, neben Spielertrainer Serdal Günes. Beide haben Stärken im Spielaufbau, und die kommen in der Bretzenheimer Philosophie über die Maßen zum Tragen. Eine Handvoll dicker Chancen legten die 46er ihren beiden Liga-Gegnern hin, indem sie aus der hintersten Linie Fehlpässe spielten. Sehr zur Verzweiflung von Trainer Timo Schmidt, der sich im richtigen Moment Bälle über die gegnerische Angriffslinie gewünscht hätte. Aber das Risiko ist Teil des Konzepts. „Wir wollen hinten raus flach und mutig spielen“, betont Scherer, „aber wir müssen das richtige Maß finden und in Phasen, wo es nicht so gut läuft, auch mal den Ball lang schlagen.“
Gleichwohl: Die vielen starken Zentrumsspieler im Kader sprechen für den spielerischen Ansatz, der Teil der Bretzenheimer DNA ist und auch vorige Saison, im Abstiegskampf, eisern durchgezogen wurde – mit einer bemerkenswerten Erfolgsserie am Rundenende. „Hinter der ersten Linie ergeben sich dann ganz häufig Räume vor der gegnerischen Kette“, hebt Scherer den Vorteil dieses Ansatzes hervor. Und das halbe Dutzend sauber von hinten durchgespielte Angriffe hatte in Bodenheim direkt viel Potenzial für Tore.
Zum Kapitän wurde Scherer nach dem Abgang von Justin Padberg vom Trainerteam ernannt, genau wie Stellvertreter Lenny Leismann. Zu Bambini-Zeiten kam der inzwischen 26-Jährige zur TSG, spielte nie woanders, war jahrelang auch selbst Jugendtrainer. Wechseln? Kam nie in Frage. „Es ging immer aufwärts. In der Jugend hatte ich viel Spaß mit meinen Freunden, bei den Aktiven hatten wir immer ein gutes Niveau, und für viel mehr reicht es auch nicht.“ Dass es bei den 46ern kein Gehalt gibt, hat Scherer nie gestört – dafür gab es halt Nebenjobs.
Nun wartet der Marienborner WG-Kollege von Co-Trainer Finn Stärz und Zweitmannschafts-Spieler Till Escher auf sein Gymnasial-Referendariat als Erd- und Sozialkundelehrer. In der Nähe wäre gut, aus seiner Heimatstadt will der 05-Fan – der Fanclub „Keine halben Sachen“ ist gegründet – nicht weg. „Ich denke, wir sind weiter als vor einem Jahr“, sagt Scherer, „ich sehe uns spielerisch besser, athletischer, gefestigter, in der Breite auf jeden Fall besser aufgestellt.“ Auch die Trainingsbeteiligung, die vorige Saison eine Baustelle war, stimme. „Das hebt das Niveau und den Konkurrenzkampf.“ Gute Vorzeichen also für eine Saison, die in die richtige Richtung geht.