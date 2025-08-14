Bretzenheims Abwehr-Linkfuß Luca Scherer (in blau) ist in dieser Saison zum Kapitän der TSG ernannt worden. Archivfoto: Christine Dirigo / pakalski-press

»Richtungsweisendes Spiel«: Bretzenheim will Pirmasens-Fluch beenden Bretzenheims neuer Kapitän Luca Scherer möchte im dritten Ligaspiel den FKP-Heimfluch besiegen

Mainz. So früh in der Saison ist das ein starkes Wort. „Dieses Spiel wird richtungsweisend“, sagt Luca Scherer. Als Kapitän wird der Abwehrspieler seine TSG Bretzenheim an diesem Sonntag (15.30 Uhr) gegen den FK Pirmasens II aufs Feld führen. Traditionell sind, seit die 46er vor drei Jahren in die Verbandsliga aufgestiegen sind, beide Teams in den Abstiegskampf verstrickt. Und das erfolgreich.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Daheim warten die Bretzenheimer gegen die Vorderpfälzer noch auf einen Dreier. Genauso wie in dieser Saison insgesamt. Wobei das 2:2 gegen Eintracht Bad Kreuznach und dasselbe Resultat beim VfB Bodenheim auch anders interpretiert werden können – ungeschlagen gegen Teams, die Scherer im oberen Tabellendrittel erwartet. Wäre da nicht das peinliche Pokal-Aus bei Bezirksligist Gundersheim – man könnte von einem gelungenen Saisonstart sprechen.

Nachfolger von Justin Padberg Scherer verweist auf die vielen Urlauber zum Saisonstart, zu denen auch er selbst zählte. Doch nun sind alle Reisen getan, zumindest bis Jahresende. Als Linksfuß ist Scherer links in der Dreierkette gesetzt, neben Spielertrainer Serdal Günes. Beide haben Stärken im Spielaufbau, und die kommen in der Bretzenheimer Philosophie über die Maßen zum Tragen. Eine Handvoll dicker Chancen legten die 46er ihren beiden Liga-Gegnern hin, indem sie aus der hintersten Linie Fehlpässe spielten. Sehr zur Verzweiflung von Trainer Timo Schmidt, der sich im richtigen Moment Bälle über die gegnerische Angriffslinie gewünscht hätte. Aber das Risiko ist Teil des Konzepts. „Wir wollen hinten raus flach und mutig spielen“, betont Scherer, „aber wir müssen das richtige Maß finden und in Phasen, wo es nicht so gut läuft, auch mal den Ball lang schlagen.“