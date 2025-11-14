 2025-10-30T14:25:35.653Z

Richtungsweisendes Kellerduell in Dagersheim, ändert sich die Spitze?

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Die Übersicht des 12. Spieltags

Der 12. Spieltag bringt packende Duelle, allen voran das Verfolgerduell zwischen dem SV Nufringen und dem TSV Jahn Büsnau, die beide nach starken Auftritten am 11. Spieltag selbstbewusst auftreten. Die SpVgg Holzgerlingen kämpft nach der Niederlage in Nufringen gegen den stabilen SV Rohrau um den Anschluss, während der SV Bonlanden den formstarken TV Echterdingen II empfängt. Im Tabellenkeller hoffen der TSV Dagersheim und der VfL Herrenberg auf einen Befreiungsschlag, während die Spvgg 1897 Cannstatt beim VfL Oberjettingen ihre Serie ausbauen möchte.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
SV Nufringen
SV NufringenSV Nufringen
TSV Jahn Büsnau
TSV Jahn BüsnauBüsnau
14:30

SV Nufringen geht mit dem Selbstvertrauen aus dem 3:0 gegen die SpVgg Holzgerlingen in dieses Heimspiel, weiß aber um die Schwere der Aufgabe gegen den starken Aufsteiger TSV Jahn Büsnau. Die Gäste haben am vergangenen Wochenende mit dem 2:2 beim SV Vaihingen gezeigt, dass sie auch auswärts stabil punkten können. Für Nufringen geht es darum, sich aus dem unteren Mittelfeld zu lösen, während Büsnau mit einem Sieg wieder Druck auf die Spitze machen kann. Beide Teams treffen mit sehr unterschiedlichen Tabellensituationen aufeinander: Nufringen als Elfter muss vor allem defensiv stabil bleiben, während Büsnau als Tabellendritter klarer Favorit ist.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
SpVgg Holzgerlingen
SpVgg HolzgerlingenHolzgerling.
SV Rohrau
SV RohrauSV Rohrau
14:30

Die SpVgg Holzgerlingen steht nach der 0:3-Niederlage in Nufringen unter Zugzwang und muss nun gegen ein kompaktes Team aus Rohrau bestehen. Der SV Rohrau kommt mit einem 2:2 gegen den SV Bonlanden im Rücken nach Holzgerlingen und möchte den Anschluss an die Top fünf halten. Holzgerlingen steckt mit nur zwölf Punkten tief im Tabellenkeller und will ein Abrutschen auf die Abstiegsplätze verhindern. Rohrau dagegen steht als Sechster komfortabler da und kann mit einem Auswärtssieg sogar wieder an den oberen Plätzen schnuppern.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
SV Bonlanden
SV BonlandenSV Bonlanden
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen II
14:30

Der SV Bonlanden zeigte beim 2:2 in Rohrau Moral und trifft nun auf das formstarke Team des TV Echterdingen II. Die Gäste fegten am 11. Spieltag den VfL Oberjettingen mit 5:0 vom Platz und reisen als bestes Team des Wochenendes an. Bonlanden steht im breiten Mittelfeld der Tabelle und möchte verhindern, den Anschluss an die oberen Ränge zu verlieren. Echterdingen hingegen liegt als Tabellenzweiter nur einen Punkt hinter Darmsheim und könnte mit einem weiteren Sieg kurzzeitig sogar die Tabellenspitze übernehmen.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
VfL Oberjettingen
VfL OberjettingenO´jettingen
Spvgg 1897 Cannstatt
Spvgg 1897 Cannstatt97 Cannstatt
14:30

Der VfL Oberjettingen kassierte zuletzt ein deutliches 0:5 beim TV Echterdingen II und steckt als Tabellenletzter tief im Abstiegskampf. Die Spvgg 1897 Cannstatt reist nach einem beeindruckenden 6:1 gegen den TSV Dagersheim mit maximalem Selbstvertrauen an und will ihre starke Form bestätigen. Für Oberjettingen geht es darum, trotz der Lage nicht die Köpfe hängen zu lassen und endlich wieder Stabilität zu finden. Cannstatt dagegen schielt als Vierter weiter auf die Aufstiegsränge und ist klarer Favorit.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Dagersheim
TSV DagersheimDagersheim
VfL Herrenberg
VfL HerrenbergVfL Herrenb.
14:30

Der TSV Dagersheim musste am letzten Spieltag ein herbes 1:6 in Cannstatt hinnehmen und steht weiter im Tabellenkeller. Der VfL Herrenberg verlor trotz ordentlicher Leistung knapp mit 1:2 gegen den SV Deckenpfronn und tritt ebenfalls verunsichert an. Beide Teams befinden sich in einer kritischen Lage und wissen, dass direkte Duelle im Tabellenkeller über den weiteren Saisonverlauf entscheiden können. Herrenberg steht mit acht Punkten knapp vor Dagersheim, das mit sieben Zählern auf einem der Abstiegsplätze festhängt.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
SV Deckenpfronn
SV DeckenpfronnDeckenpfronn
TV Darmsheim
TV DarmsheimTV Darmsheim
14:30

Der SV Deckenpfronn geht mit Rückenwind in dieses Topspiel, nachdem er beim 2:1 in Herrenberg wichtige Punkte eingefahren hat. Tabellenführer TV Darmsheim musste sich am vergangenen Wochenende mit einem 2:2 gegen den TSV Musberg zufriedengeben und will nun wieder dreifach punkten. Deckenpfronn steht im Mittelfeld und kann mit einem Überraschungserfolg den Blick nach oben richten. Für Darmsheim geht es darum, die Tabellenführung zu verteidigen – der Druck ist spürbar, auch weil Echterdingen II dicht im Nacken sitzt.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Musberg
TSV MusbergTSV Musberg
ASV Botnang
ASV BotnangASV Botnang
14:30live

Der TSV Musberg holte mit dem 2:2 gegen Tabellenführer Darmsheim einen Achtungserfolg und möchte nun nachlegen. Der ASV Botnang gewann am vergangenen Wochenende solide mit 2:0 gegen Croatia Stuttgart und steht punktgleich mit Musberg im gesicherten Mittelfeld. Beide Teams gehen auf Augenhöhe in dieses Spiel und wissen, dass ein Sieg den Anschluss an die oberen Tabellenregionen wiederherstellen könnte. Die Tabellensituation verspricht ein Duell auf spielerisch gutem Niveau.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
Croatia Stuttgart
Croatia StuttgartCroatia Stgt
SV Vaihingen
SV VaihingenSV Vaihingen
14:30

Croatia Stuttgart verlor trotz ordentlicher Ansätze mit 0:2 beim ASV Botnang und steckt weiterhin im unteren Tabellenbereich fest. Der SV Vaihingen zeigte beim 2:2 gegen Büsnau ein starkes Spiel und strebt nun einen Auswärtssieg an, um im oberen Drittel zu bleiben. Für Croatia zählt jeder Punkt im Kampf gegen den Abstieg, denn mit erst zehn Zählern ist der Druck bereits groß. Vaihingen dagegen liegt als Fünfter in Schlagdistanz zur Spitze und ist klar favorisiert.

