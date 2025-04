Richtungsweisendes Heimspiel für Viktoria Gesmold

In einem Nachholspiel am Mittwochabend um 20.00 Uhr hat das Team die große Chance, mit einem Sieg gegen den Tabellenvorletzten SV Bad Bentheim in der Tabelle nach oben zu klettern. Das würde auch die Perspektive für das mit Spannung erwartete Derby am Sonntag gegen den SSC Dodesheide deutlich verbessern. Viktoria Gesmold hat einen guten Lauf. In der Hinserie erreichte Gesmold nur insgesamt elf Punkte in 15 Spielen; in der Rückserie erreichte das Team von Andre Rose bereits zehn Punkte in neun Spielen. Eine positive Tendenz vor den richtungsweisenden Spielen für Viktoria Gesmold, die im Hinspiel ein 2:2 im Heimspiel gegen den SV Bentheim erreichten.