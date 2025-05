Richtungsweisendes Heimspiel - Dachau 1865 gegen Vorletzten Wertingen

Der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 empfängt den Tabellenvorletzten Wertingen. In diesem Spiel wird sich zeigen, wohin die Reise der Dachauer geht.

Ein richtungsweisendes Heimspiel bestreiten die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau am Samstag um 14 Uhr. Es geht gegen den Tabellenvorletzten TSV Wertingen.

Mittlerweile sind die Dachauer auf dem Tabellenplatz 14 abgerutscht, den ersten Relegationsplatz. Allerdings kann dieser 14. Platz in der Endabrechnung zum Klassenerhalt reichen. Denn von den fünf Tabellen 14. der fünf Landesligen bleiben die besten beiden von der Relegationsteilnahme verschont. Im ligaübergreifenden Vergleich stehen die Dachauer hier auf Rang eins, wenn man so will.