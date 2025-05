Der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 empfängt den Tabellenvorletzten Wertingen. In diesem Spiel wird sich zeigen, wohin die Reise der Dachauer geht.

Ein richtungsweisendes Heimspiel bestreiten die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau am Samstag um 14 Uhr. Es geht gegen den Tabellenvorletzten TSV Wertingen.

Mittlerweile sind die Dachauer auf dem Tabellenplatz 14 abgerutscht, den ersten Relegationsplatz. Allerdings kann dieser 14. Platz in der Endabrechnung zum Klassenerhalt reichen. Denn von den fünf Tabellen 14. der fünf Landesligen bleiben die besten beiden von der Relegationsteilnahme verschont. Im ligaübergreifenden Vergleich stehen die Dachauer hier auf Rang eins, wenn man so will.

Trotzdem: Ein paar Punkte dürfen es schon noch werden, um sicher zu sein, auch in der nächsten Saison Landesliga spielen zu können.

Das Hinspiel gegen Wertingen endete mit einem mageren 0:0. Die Leistung der Dachauer war enttäuschend. Auch beim knappen 2:0-Sieg am Dienstag im Sparkassencup-Halbfinale beim Kreisklassisten Schwabhausen war Luft nach oben.

Und der Rückblick auf die 1:3-Niederlage in Pfaffenhofen verursacht immer noch Schmerzen, da dort mehr drin war. „Chancen hatten wird genug“, so Dachaus Sportlicher Leiter Maximilian Mayer, „besonders in der ersten Hälfte haben wir es versäumt, entschlossen und zielstrebig aufzutreten, diese Niederlage hat unsere Situation verschärft.“ Die Partie gegen Wertingen bezeichnet Mayer als „absolutes Schlüsselspiel“. Ein Sieg sei Pflicht.

Wie schon in der gesamten Rückrunde gibt es personelle Probleme beim TSV 1865. Abermals fraglich ist der Einsatz von Stefan „Beppo“ Vötter, er hat aus dem Pokalspiel eine Wadenverletzung mitgenommen. Trainer Gökhan San: „Wieder sind wir gezwungen, Veränderungen vorzunehmen. Aber das darf keine Ausrede sein – wir müssen liefern!“