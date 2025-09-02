Richtungsweisendes Duell: TSG Schnaitheim erwartet FC Durlangen

---

Die TSG Schnaitheim steht nach drei Partien mit nur drei Punkten im unteren Tabellenbereich. Besonders die 0:3-Niederlage beim SSV Aalen offenbarte die aktuellen Schwächen. Im Heimspiel gegen Durlangen soll nun die Wende gelingen, um nicht frühzeitig in den Abstiegsstrudel zu geraten.

Der FC Durlangen reist mit gemischten Gefühlen an. Beim 2:2 gegen den 1. FC Germania Bargau zeigte das Team Moral, verpasste aber trotz eines starken Auftritts in der Anfangsphase den Sieg. Vor allem Serkan Özgür, der mit einem Doppelpack überzeugte, und die stabile Abwehrleistung in der zweiten Halbzeit geben Anlass zur Hoffnung.

In der Tabelle liegen beide Mannschaften dicht beieinander: Durlangen mit vier Punkten auf Rang neun, Schnaitheim mit drei Zählern auf Rang 13. Ein Sieg wäre für beide Teams ein wichtiger Schritt, um den Anschluss an das breite Mittelfeld der Liga herzustellen. Während Schnaitheim auf die Heimstärke setzt, will Durlangen mit kompakter Defensive estehen.