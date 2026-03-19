Richtungsweisendes Duell in Lüneburg: Bleibt Bersenbrück oben dran? Tabellenvierter reist nach Remis gegen Spelle-Venhaus zum formstarken Mittelfeldteam von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Am 23. Spieltag der Oberliga Niedersachsen gastiert der Tabellenvierte TuS Bersenbrück beim Lüneburger Sport-Klub Hansa, der als Tabellenzehnter zuletzt mit einem Auswärtssieg in Delmenhorst aufhorchen ließ. Die Ausgangslage ist klar – doch die jüngste Form spricht nicht eindeutig für die Gäste.

Enge Tabellenkonstellation im oberen Drittel Mit 34 Punkten aus 20 Spielen belegt TuS Bersenbrück aktuell Rang vier und befindet sich weiterhin in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Der Rückstand auf Tabellenführer Heeslinger SC beträgt sieben Punkte, während die direkten Konkurrenten aus Egestorf-Langreder und Delmenhorst ebenfalls eng beisammen liegen. Der Lüneburger SK Hansa rangiert mit 28 Punkten auf Platz zehn und hat sich im gesicherten Mittelfeld etabliert. Der Abstand zu den Abstiegsrängen ist komfortabel, zugleich ist der Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht außer Reichweite.

Unterschiedliche Formkurven Bersenbrück kam zuletzt gegen den SC Spelle-Venhaus nicht über ein 2:2 hinaus und ließ damit erneut Punkte im direkten Vergleich mit einem Konkurrenten aus der oberen Tabellenregion liegen. Lüneburg hingegen setzte ein Ausrufezeichen: Mit einem 3:1-Auswärtssieg beim SV Atlas Delmenhorst besiegte das Team einen direkten Aufstiegsaspiranten und unterstrich seine aktuelle Formstärke.