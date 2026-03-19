Richtungsweisendes Duell in Lüneburg: Bleibt Bersenbrück oben dran?

Am 23. Spieltag der Oberliga Niedersachsen gastiert der Tabellenvierte TuS Bersenbrück beim Lüneburger Sport-Klub Hansa, der als Tabellenzehnter zuletzt mit einem Auswärtssieg in Delmenhorst aufhorchen ließ. Die Ausgangslage ist klar – doch die jüngste Form spricht nicht eindeutig für die Gäste.
Mit 34 Punkten aus 20 Spielen belegt TuS Bersenbrück aktuell Rang vier und befindet sich weiterhin in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Der Rückstand auf Tabellenführer Heeslinger SC beträgt sieben Punkte, während die direkten Konkurrenten aus Egestorf-Langreder und Delmenhorst ebenfalls eng beisammen liegen.
Der Lüneburger SK Hansa rangiert mit 28 Punkten auf Platz zehn und hat sich im gesicherten Mittelfeld etabliert. Der Abstand zu den Abstiegsrängen ist komfortabel, zugleich ist der Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht außer Reichweite.
Bersenbrück kam zuletzt gegen den SC Spelle-Venhaus nicht über ein 2:2 hinaus und ließ damit erneut Punkte im direkten Vergleich mit einem Konkurrenten aus der oberen Tabellenregion liegen.
Lüneburg hingegen setzte ein Ausrufezeichen: Mit einem 3:1-Auswärtssieg beim SV Atlas Delmenhorst besiegte das Team einen direkten Aufstiegsaspiranten und unterstrich seine aktuelle Formstärke.
Das Hinspiel in Bersenbrück verlief einseitig: Der TuS setzte sich mit 5:0 durch. Innerhalb weniger Minuten nach der Pause entschieden Lührmann und Wellmann mit jeweils zwei Treffern die Partie, ehe Manneh den Schlusspunkt setzte.
Das klare Ergebnis dürfte jedoch nur bedingt als Maßstab dienen. Die aktuelle Form beider Mannschaften sowie der Heimvorteil sprechen für ein deutlich ausgeglicheneres Rückspiel.
Bersenbrück stellt mit 49 erzielten Toren eine der offensivstärksten Mannschaften der Liga, hat jedoch mit 38 Gegentreffern auch Defizite in der Defensive offenbart.
Lüneburg agiert insgesamt ausgeglichener und konnte zuletzt insbesondere gegen spielstarke Gegner seine Effektivität unter Beweis stellen. Der Sieg in Delmenhorst zeigt, dass die Mannschaft in der Lage ist, auch gegen favorisierte Teams zu bestehen.
Für TuS Bersenbrück geht es darum, im Rennen um die vorderen Plätze nicht weiter an Boden zu verlieren. Ein Auswärtssieg ist notwendig, um den Anschluss an die Top drei zu halten.
Der Lüneburger SK Hansa kann mit einem weiteren Erfolg seine Position im gesicherten Mittelfeld festigen und zugleich den Abstand nach oben verkürzen. Die Voraussetzungen deuten auf eine offene Begegnung hin, in der Effizienz und defensive Stabilität den Ausschlag geben dürften.