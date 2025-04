Richtungsweisendes Duell im Jadestadion

Am Ostermontag steht für den SV Wilhelmshaven ein Spiel mit richtungsweisendem Charakter auf dem Programm: Um 15 Uhr empfängt der Aufsteiger den Tabellenletzten SSV Vorsfelde im heimischen Jadestadion. Nach dem überzeugenden 2:0-Erfolg beim BSV Schwarz-Weiß Rehden ist die Ausgangslage klar: Mit einem Heimsieg kann der SVW einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Die Mannschaft von Trainer Florian Schmidt hat sich zuletzt stabil gezeigt. In Rehden trafen Anthony Erhahon und Tim Rister in der zweiten Halbzeit und sorgten mit ihren Toren für den ersten Auswärtssieg seit Anfang März. In der Tabelle hat sich Wilhelmshaven dadurch auf Rang elf verbessert und steht nun bei 35 Punkten aus 28 Spielen. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt aktuell sieben Zähler.