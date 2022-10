Seit dem 2:2-Remis im Hinspiel haben sich die Wege des FC-DJK Simbach (in gelb) und der TuS Walburgskirchen getrennt. – Foto: Charly Becherer

Richtungsweisendes Derby in Dingolfing - Ergolding prüft Herbstmeister 16. Spieltag: Baumgartl-Elf erwartet FSV Landau +++ Ungleiches Aufsteigerduell in Walburgskirchen +++ Derby Langquaid vs. Aiglsbach

Bereits heute Abend wird die Rückrunde der Bezirksliga West mit dem Spiel zwischen dem ATSV Kelheim und dem ASCK Simbach eröffnet. Am Samstag steigen dann zwei brisante Derbys: während der FC Dingolfing mit einem Sieg zum Rivalen FSV Landau aufschließen kann, muss der TV Aiglsbach beim TSV Langquaid Farbe bekennen. Nicht minder interessant ist das Duell zweier ungleicher Neulinge: Der Rangzweite Walburgskirchen empfängt den Vorletzten FC-DJK Simbach. Herbstmeister SV Neufraunhofen hat am Sonntag mit dem FC Ergolding eine harte Nuss zu knacken. In Altdorf erwartet das Schlusslicht den FC Eintracht Landshut zum wegweisenden Kellerduell.

Thomas Sommer (2. Abteilungsleiter ATSV Kelheim): "Simbach ist bereits vor der Saison mit der Bitte an uns herangetreten, dieses Spiel von Samstag auf Freitag vorzulegen, weil einige Spieler aufgrund einer privaten Angelegenheit am Samstag verhindert wären. Einige andere würden sich die Hände reiben, für uns war es kein Thema diesem Wunsch nachzukommen. Am Ende des Tages sollen die Dinge sportlich fair auf dem Platz entschieden werden. Der Simbach-Express ist im September richtig ins Rollen gekommen und hat aus den letzten 7 Spielen 19 Punkte geholt. Sie stehen jetzt da, wo ich sie vor der Saison auch erwartet habe. Es wird vor allem auf unsere Defensivabteilung ein hartes Stück Arbeit zukommen, aber dieser Herausforderung wollen wir uns stellen. Mit höchster Konsequenz, Zielstrebigkeit, aber auch der nötigen Freude am Sport wollen wir für eine Überraschung sorgen." Personalien: Das Krankenlager und die Verletztenliste sieht im Vergleich zu Ergolding wieder deutlich besser aus.

Heiko Schwarz (Spielertrainer ASCK Simbach): "Wir stellen uns auf eine ganz andere Partie ein als es in den letzten zwei der Fall war, wo das Spiel nach gut einer Stunde jeweils entschieden war. Kelheim hat eine junge Mannschaft, die spielerisch richtig gut unterwegs ist und einen ähnlichen Ansatz verfolgt wie wir. Wir müssen schauen, dass wir Nico Pollmann und Max Heberlein, die 20 von 25 Toren erzielt haben, in den Griff bekommen. Wir wollen auf jeden Fall einen ordentlichen Rückrundenauftakt landen und bestenfalls nicht ohne Punkte nach Hause fahren." Personalien: Lukas Lehner fehlt verletzt, Alexander Delpy und Jakob Nüßlein befinden sich im Aufbautraining.



Morgen, 14:30 Uhr TSV Abensberg Abensberg FC Teisbach Teisbach 14:30 PUSH

Tobias Treitinger (Co-Spielertrainer TSV Abensberg): "In der Vorwoche gegen Landau hat uns in der ersten Halbzeit unser Keeper Marius Sturm hervorragend im Spiel gehalten und so ging es glücklicherweise nur mit einem 0:1 in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel haben wir ein anderes Gesicht gezeigt, die Partie ausgeglichen gestaltet und so nicht ganz unverdient einen Punkt gegen eine richtig gute Mannschaft geholt. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass für uns vor der Winterpause noch extrem wichtige Spiele anstehen, beginnend mit dem Heimspiel gegen starke Teisbacher. Unser Ziel ist es, nach vier ungeschlagenen Spielen gegen den FC dreifach zu punkten. Dafür ist unbändiger Wille gepaart mit unseren spielerischen Fähigkeiten in der Offensive gefragt, um erfolgreich zu sein." Personalien: Bei den "Babonen" gibt es im Vergleich zur Vorwoche keine Veränderungen.

Werner Grill (Trainer FC Teisbach): "Abensberg war das Spiel der Vorrunde, in dem wir eine enorme Anzahl von Großchancen liegen lassen haben und deshalb ohne Punkt geblieben sind. Allein deshalb hätten wir genügend Grund, im Rückspiel einiges besser zu machen." Personalien: David Meissner steht nach seiner Verletzung wieder zwischen den Pfosten. Einige Spieler kämpfen noch gegen Erkältungssymptome an. Ansonsten stehen nur die Langzeitverletzten Florian Ibel und Stefan Ruder auf der Ausfallliste.



Der FSV Landau (am Ball Anton Metzner) besiegte im Hinspiel zum Saisonauftakt den FC Dingolfing mit 3:0. – Foto: Charly Becherer





Florian Baumgartl (Trainer FC Dingolfing): "Nach Abschluss der Vorrunde muss ich unserer Mannschaft mal ein großes Kompliment machen. Unter Berücksichtigung des zu Saisonstart stark veränderten und nochmals verjüngten Kaders sowie des durch die vielen Langzeitverletzungen entstandenen, dauerhaft erheblich eingeschränkten Spiel- und vor allem auch Trainingsbetriebs sind die eingespielten 24 Punkte meiner Meinung nach wohl höher anzusehen als die Leistungen der vergangenen beiden Saisonen. Bemerkenswert finde ich auch, dass trotz aller mittelfristigen Ambitionen alle Vereinsverantwortlichen die aktuelle Situation professionell einschätzen können und den Jungs die notwendige Zeit zur weiteren Entwicklung geben. Jetzt gilt es für uns, sich für die schmerzhafte Derbyniederlage zum Saisonstart zu revanchieren. Die Möglichkeit zum Aufstiegsaspiranten Landau aufzuschließen, sollte genügend Motivation sein." Personalien: Rinos Bajraktari kehrt in den Kader zurück. Ansonsten bleibt der Kader gegenüber den letzten Wochen unverändert.

Jochen Freidhofer (Trainer FSV Landau): "Nach einer sehr guten ersten Halbzeit in Abensberg haben wir den Start nach dem Seitenwechsel komplett verschlafen und am Ende stand wieder mal ein Unentschieden. Jetzt geht's ins Derby nach Dingolfing. Unter der Woche konnten wir aufgrund von Krankheiten und beruflichen Verhinderungen nur sehr eingeschränkt trainieren, aber am Samstag sollten wir wieder einen vernünftigen Kader zur Verfügung haben. Das Spiel wird auf Kunstrasen ausgetragen, mal schauen wie wir uns hier anpassen können." Personalien: Nicht mitwirken können Christoph Schambeck, Jonas Reif, Jakob Streifeneder, Hannes Obermeier, Tobias Oswald und Christopher Helldobler. Sehr wahrscheinlich wird auch Thomas Stoiber verletzungsbedingt erneut passen müssen.



Morgen, 16:00 Uhr TSV Langquaid Langquaid TV Aiglsbach Aiglsbach 16:00 PUSH

Thomas Rappl (Co-Spielertrainer TSV Langquaid): "Nach der Niederlage gegen Landshut sind wir nun endgültig im Abstiegskampf angekommen. Wir haben unter der Woche unsere Fehler aus dem letzten Spiel analysiert und werden versuchen, die Grundtugenden wieder auf das Feld zu bekommen, um gegen einen starken Gegner aus Aiglsbach bestehen zu können." Personalien: Thomas Blabl, Martin Kokrda, Leon Schlegel und Xhavit Limani (alle verletzt) sowie Christoph Aiwanger (Rotsperre) stehen nicht zur Verfügung.

Florian Schweiger (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "In den letzten Jahren gab es für den TVA in Langquaid nicht viel zu holen, deshalb erwarten wir auch dieses Mal ein sehr intensives Spiel auf Augenhöhe. Der TSV benötigt aktuell jeden Punkt und wird im Derby natürlich alles reinwerfen. Wie auch schon in den letzten Wochen werden wir die vielen Ausfälle als Team kompensieren und auch in Langquaid versuchen die Punkte mitzunehmen." Personalien: Mit Paul Belousow (Bänderverletzung) fällt der nächste Stammspieler langfristig aus. Ohnehin stehen Andreas Schweiger, Andre Bräuning, Daniel Bentsch, Martin Meier und Simon Maier auf der Ausfallliste.



Der TSV Langquaid (in blau) hielt im Hinspiel den TV Aiglsbach mit 2:0 in Schach. – Foto: Nicole Seidl





Valdrin Blakaj (Spielertrainer TuS Walburgskirchen): "Mit der Punkteausbeute der Vorrunde dürfen wir zufrieden sein und möchten bis zum Abschluss in diesem Jahr weiter Punkte sammeln. Am Wochenende erwarten wir mit Simbach einen sympathischen Gegner, gegen den wir die letzten Jahre regelmäßig knappe und intensive Duelle hatten. Nach zwei schweren Auswärtsspielen wollen wir wieder in die Spur zurück finden und unsere Heimstärke unter Beweis stellen." Personalien: Princeley Veron kehrt nach seiner Rotsperre in den Kader zurück, der ansonsten unverändert bleibt.

Kevin Löffler (Co-Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Wir müssen wieder versuchen, unsere Leistung 90 Minuten auf den Platz zu bekommen. Erst dann haben wir die Chance zu punkten. Wir fahren hochmotiviert nach Walburgskirchen und wollen zeigen, dass wir besser sind als der aktuelle Tabellenplatz." Personalien: Die Kerscher-Truppe geht mit demselben Kader aus der Vorwoche ins Aufsteigerduell. Einzig Kapitän Florian Wiese kehrt voraussichtlich in den Kader zurück.



So., 23.10.2022, 15:00 Uhr TuS 1860 Pfarrkirchen Pfarrkirchen TSV Ergoldsbach Ergoldsbach 15:00 PUSH

Alexander Ronczka (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Wir wollten aus Dingolfing zumindest einen Punkt mitnehmen und dieses Minimalziel haben wir erreicht. Die Mannschaft ist sehr diszipliniert aufgetreten und hat die Vorgaben des Trainerteams sehr gut umgesetzt. Wenn wir unsere Konter etwas besser zu Ende gespielt hätten, wäre vielleicht sogar mehr drin gewesen. Unterm Strich war es aber ein verdientes Unentschieden, weil Dingolfing etwas mehr Spielanteile hatte. Nach dem enttäuschenden Saisonstart sind wir nicht unzufrieden mit der Vorrunde. Wenn wir die drei Punkte aus dem Abbruch-Spiel gegen Walburgskirchen dazurechnen, stehen wir bei 21 Zählern. Klar haben wir zu Saisonbeginn viele Punkte verschenkt und das gilt es in der Rückrunde besser zu machen. Damit wollen wir im Heimspiel gegen Ergoldsbach anfangen. Gegen den TSV haben wir aus dem Hinspiel noch was gut zu machen. Mit den letzten Wochen sind wir sehr zufrieden. Wir sind seit sechs Spielen ungeschlagen, diesen positiven Trend wollen wir fortsetzen und das Heimspiel gewinnen." Personalien: Gegenüber der Vorwoche gibt es keine Veränderungen.

Ludwig Hirsch (Sportlicher Leiter TSV Ergoldsbach): "Pfarrkirchen ist seit sechs Spielen ungeschlagen, wir seit sechs Spielen sieglos. Da spricht nicht gerade viel für uns, zumal sich die Personallage auch immer mehr zuspitzt. Aber wir müssen alles geben und punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren. Wir sind im Abstiegskampf und da heißt es kämpfen, kratzen, beißen und 90 Minuten leidenschaftlich alles reinhauen was geht. Wir werden elf Mann auf den Platz bringen und die werden alles geben." Personalien: Valentin Veitl hat in dieser Woche eine negative Diagnose bei seiner Kreuzbandverletzung erhalten und wird wohl dieses Jahr nicht mehr auf den Platz zurückkehren können. Fabian Stoller ist weiterhin gesundheitlich angeschlagen. Daniel Grassinger muss beruflich bedingt passen. Dazu sind einige Spieler angeschlagen und daher fraglich. Die Langzeitverletzten Stefan Hanglberger, Sebastian Mittermeier, Michael Kuttenlochner und Moritz Penker komplettieren das Lazarett.



Ein Sechs-Punkte-Spiel steht zwischen der DJK-SV Altdorf und Eintracht Landshut an. – Foto: Reimund Neumaier





Ali Attieh (Spielertrainer FC Eintracht Landshut): "Wir sind wieder auf einem guten Weg. Die Jungs ziehen mit, Rückschläge bekommen wir verarbeitet und auch wenn es mal schlecht läuft bleiben alle ruhig. Uns muss klar sein, dass wir in Altdorf ein richtig hartes Stück Arbeit vor uns haben. Aber die Schwere des Spiels ändert unsere Situation auch nicht. Das nächste kleine Finale steht an. Wir wollen uns für die Niederlage am ersten Spieltag revanchieren. Dafür müssen und werden wir alles geben." Personalien: Armin Ljevo, Mladen Bjelobrk, Agim Bejta und Kiryl Bandarenka fallen definitiv aus. Fragezeichen stehen noch hinter den Einsätzen von Kapitän Asmir Omerovic, Jasmin Emini, Luca Marin, Valon Muliqi und Niclas Thieme. Gzim Sopjani und Valon Kastrati befinden sich im Aufbautraining.