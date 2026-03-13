Richtungsweisender Spieltag in der Kreisliga Osnabrück Kampf und Auf- und Abstieg spitzen sich vor den direkten Duellen zu von Michael Eggert · Heute, 11:09 Uhr · 0 Leser

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann, Matthia

Am kommenden Sonntag stehen in der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - mehrere richtungsweisende Partien an. Sowohl im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg als auch im Ringen um den Klassenerhalt könnten die Begegnungen des Spieltags entscheidende Auswirkungen auf die Tabellenkonstellation haben.

Besonders eng ist die Lage im unteren Tabellenbereich. Zwischen dem TV Wellingholzhausen, der aktuell knapp über dem Strich steht, und der Spielvereinigung Niedermark auf einem Abstiegsplatz liegen lediglich drei Punkte. Im direkten Aufeinandertreffen am Sonntag bietet sich beiden Mannschaften die Möglichkeit, ihre Ausgangslage im Abstiegskampf deutlich zu verbessern. Unter Druck stehen auch die Sportfreunde Schledehausen. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge ist der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen geschrumpft. Im Auswärtsspiel beim SC Lüstringen benötigt das Team dringend ein Erfolgserlebnis, um den Negativtrend zu stoppen und den Anschluss im Tabellenkeller nicht zu verlieren.

Der VfR Voxtrup II hat ebenfalls den Klassenerhalt im Blick, steht jedoch vor einer schwierigen Aufgabe. Die Mannschaft trifft auf den VfL Kloster Oesede, der weiterhin zu den Anwärtern auf den Aufstieg zählt und seine Position im oberen Tabellendrittel festigen möchte. Auch im Rennen um die Spitzenplätze kommt es zu bedeutenden Duellen. Im Osnabrücker Stadtduell empfängt der SV Hellern den Osnabrücker SC. Für die Gastgeber ist ein Sieg nahezu Pflicht, um den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen zu wahren.