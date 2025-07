Rasim Bulic im Einsatz für den MSV Duisburg. – Foto: Robin Bogaletzki

Richtungsweisender Auftakt für den MSV Duisburg in der 3. Liga Am Donnerstag hat der Deutsche Fußball-Bund den Spielplan für die 3. Liga veröffentlicht. Das erwartet den MSV Duisburg.

Das lange Warten der Fans hat ein Ende. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Donnerstagvormittag den langersehnten Spielplan für die 3. Liga veröffentlicht. Auf den MSV Duisburg kommt gleich zu Beginn ein richtungsweisendes Programm zu, sodass die Verantwortlichen um Dietmar Hirsch schnell wissen dürften, auf welchem Stand die Mannschaft wirklich ist. Englische Wochen dürften für Unmut sorgen.

Der MSV Duisburg startet mit einem Heimspiel in die Saison 2025/26 in der 3. Liga. Der bislang letzte Auftakt zuhause ist dann schon sechs Jahre her. Zuletzt durften die Zebras am 1. Spieltag der Saison 2019/20 vor heimischem Publikum starten, damals gab es ein 4:1 gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Eine Parallele zu damals gibt es auch in der nun anstehenden Spielzeit. Mit der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart geht es erneut gegen eine Mannschaft aus Baden-Württemberg. Auch die Attraktivität des Gegners dürfte ähnlich gering sein. Die besonders bei Fans unbeliebten Reserve-Teams sind nicht für volle Gästeblöcke bekannt, doch das kennt ein Großteil der aktuellen Mannschaft bereits aus der abgelaufenen Regionalliga-Saison, als im Gästebereich oft gähnende Leere herrschte.

Lange Strecken unter der Woche Das erste Auswärtsspiel führt die Zebras am 2. Spieltag zum SSV Jahn Regensburg. Der ist gemeinsam mit dem SSV Ulm - Opponent am 3. Spieltag - aus der 2. Bundesliga abgestiegen. Beide Teams haben einen größeren Umbruch hinter sich und werden sich erst finden müssen. Möglicherweise ist das Aufeinandertreffen gleich zu Beginn der Saison ein Vorteil für die größtenteils schon eingespielten Zebra-Kicker. Das erste NRW-Duell erwartet Duisburg am 4. Spieltag auswärts beim SC Verl.