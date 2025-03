Richtungsweisender Auftakt: FCVE startet zu Hause gegen Wittibreut

Bei der Generalprobe am vergangenen Sonntag in Moosburg musste man zwar eine 4:5 Niederlage hinnehmen, allerdings musste man auf fast die Hälfte des gesamten Kaders der ersten Mannschaft krankheitsbedingt verzichten. Löwencoach Andreas Kirschner nach dem letzten Testspiel: „Leider kam es in der vergangenen Woche nach dem Trainingslager zu einer gravierenden Grippewelle, welche neun Spieler zur Generalprobe ausfallen ließ. Somit fuhren wir personell arg gebeutelt nach Moosburg zur Generalprobe auf dem engen Kunstrasenplatz. Im Großen und Ganzen bin ich mit meinen Jungs zufrieden - viele Spieler mussten auf Positionen agieren, die sie so noch nie ausgefüllt hatten. Das merkte man vor allem im Spiel gegen den Ball. Die Tore bekommen wir auf teilweise kuriose Art und Weise, was auch der fehlenden Abstimmung untereinander geschuldet war. Aber Offensiv zeigten wir erneut gute Ansätze und eine gewisse Kaltschnäuzigkeit, die wir definitiv auch so in der Rückrunde brauchen.

Lang genug hat es gedauert: Die Kreisliga Isar-Rott erwacht endlich nach über vier Monaten aus seinem Winterschlaf. So auch der FC Velden-Eberspoint, welcher nach der verkorksten Herbstrunde nur auf Platz Neun rangiert und somit nur drei Zähler Vorsprung zum ersten Relegationsplatz hat. Der Wunsch nach dem perfekten Rückrundenauftakt am kommenden Wochenende ist im Lager der Löwen deshalb umso größer. Klar ist aber auch: Bei einer Heimniederlage gegen Behr und Co. wäre für die nächsten Spiele Abstiegskampf pur angesagt.

Mut macht die aktuelle Heimserie: Seit fünf Spielen (3 Siege, 2 Unentschieden) ist der FCVE zu Hause ungeschlagen. Mit Blick Richtung Wittibreut zeigt sich Kirschner optimistisch, warnt aber vor einem spielstarken Gast: „Mit Wittibreut kommt ein extrem starker Gegner. Die Truppe hat enorme Qualität, mit den zwei Jalinous-Brüdern vorneweg, die es gilt, offensiv in Schach zu halten! Aber wir sind Zuhause in 7 Spielen fünfmal ungeschlagen, weshalb wir natürlich auch vor heimischem Publikum mit breiter Brust auftreten werden, um den ersten Dreier in 2025 einzufahren. Personell steht Mitte der Woche eigentlich noch hinter jedem zweiten Spieler im Kader ein dickes Fragezeichen, weshalb wir hoffen, dass sich der ein oder andere noch bis zum Wochenende fit meldet.“

Gute Erinnerungen hat man an das Hinspiel: Trotz langer Unterzahl durch einen frühen Platzverweis „erbeuteten“ sich die Löwen beim 0:0 in Wittibreut den ersten Punkt in dieser Saison. Danach folgte eine Serie von fünf ungeschlagenen Spielen in Folge.

Mit etwas weniger Druck kann Wittibreut in die Partie am Sonntagnachmittag gehen: Dank einer konstanten Hinserie konnte die sich DJK von den Abstiegsrängen vorerst distanzieren mit 20 Punkten aus sechzehn Spielen und rangiert zwei Tabellenplätze vor dem FCVE auf Platz 7. Behr und Co. werden beim Gastspiel in Velden am Sonntag aber dennoch auf Sieg spielen, um einen weiteren Schritt Richtung frühzeitigen Klassenerhalt zu machen.