Richtungsweisende Wochen: Nächstes Kellerduell für Bruckmühl

Zum Start in den 15. Spieltag der Bezirksliga Ost steht für den SV Bruckmühl das nächste Kellerduell an. Am Freitag ab 19 Uhr geht es im Mangfallstadion gegen den TSV Siegsdorf.

Bruckmühl – Der SV Bruckmühl befindet sich weiter in richtungsweisenden Wochen in der Bezirksliga Ost. Bis zur Winterpause Anfang November stehen für den Landesliga-Absteiger noch vier Partien an. Dreimal geht es dabei gegen Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt.

Nach der bitteren 0:4-Niederlage im Sech-Punkte-Spiel beim Aufsteiger SV Aschau/Inn am zurückliegenden Wochenende ist das Team rund um Kapitän Patrick Kunze auf Wiedergutmachung aus. Am Freitag steht das nächste ebenso wichtige Duell für den SVB an.

Im Mangfallstadion geht es zum Auftakt des 15. Spieltags ab 19 Uhr gegen den TSV Siegsdorf. Die Gäste aus dem Landkreis Traunstein stehen mit acht Punkten aus den ersten 14 Partien derzeit am Tabellenende. Noch vor wenigen Wochen befanden sich der SVB und die Gäste gemeinsam tabellarisch ganz unten. Mit der eigenen Mini-Serie konnte Bruckmühl zuletzt jedoch den Kontakt zu den Nicht-Abstiegsplätzen wiederherstellen.

TSV Siegsdorf konnte am letzten Wochenende mal wieder Selbstvertrauen tanken

Im direkten Duell mit Siegsdorf soll nun der Letzte weiter auf Distanz gehalten werden. Der TSV konnte in dieser Spielzeit erst zwei Partien gewinnen und kassierte gleichzeitig ligaweit die meisten Niederlagen. Sowohl defensiv als auch offensiv hat der TSV bislang so seine Probleme. 34 Gegentore sind der zweitschlechteste Wert, 13 eigene Tore gar der schlechteste – allerdings gemeinsam mit Bruckmühl.

Vier Punkte Rückstand hat Siegsdorf im Moment auf die Relegationsplätze. Am vergangenen Spieltag konnte der Turn- und Sportverein mit dem Heimsieg gegen den SV Miesbach jedoch mal wieder ein echtes Lebenszeichen setzen.

Ajdin Mehinovic fehlt rot-gesperrt

Dabei spielte sich vor allem Adrian Furch in den Mittelpunkt. Der Offensivspieler erzielte beim 2:1-Erfolg beide Treffer. Der 25-Jährige, der seine fußballerische Ausbildung vor allem beim TSV 1860 Rosenheim bekam, letzte Saison jedoch noch in der B-Klasse auflief, steht nun bei drei Saisontoren. Damit ist er zusammen mit Florian Aigner bester Torschütze des TSV.

Das Trainerteam der Bruckmühler ist dazu gezwungen, im nächsten Kellerduell die Startelf mindestens auf einer Position umzubauen. Ajdin Mehinovic fehlt nach seinem Platzverweis in Aschau am Inn gesperrt. (Alexander Nikel)