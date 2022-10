Richtungsweisende Spiele Wacker Gotha ist auf Tuchfühlung zum Spitzenreiter FSV Ohratal. Nur das Torverhältnis trennt die beiden.

Besonders auffällig ist die makellose Heimbilanz des FSV Wacker Gotha. Auch der Sieg gegen Waltershausen konnte im heimischen Volkspark-Stadion gefeiert werden. „Bis jetzt können wir uns nicht beschweren. Besonders in der ersten Hälfte war es aber auch gegen Waltershausen ein hartes Stück Arbeit. Wir haben in der Pause noch ein bisschen was angepasst und dann auch völlig verdient gewonnen“, sagt Gothas Trainer Norman Bonsack zum 4:1-Erfolg. Er übernahm das Amt im Endspurt der Vorsaison und konnte im Sommer dann auch selbst eine Vorbereitung mit dem Team absolvieren. „Das ging letzte Saison schon hopplahopp, da habe ich sieben Spieltage vor Schluss übernommen. Mit einer Vorbereitung ist das schon was ganz anderes“, sagt der Coach.

Fakt ist, vor dem 10. Spieltag ist das Team von Bonsack oben dran. „Man muss aber auch ehrlich sagen, dass es oben in der Tabelle sehr eng zugeht. Man kann sich mit eins, zwei Spielen absetzen oder sich eben wieder runterziehen lassen“, ordnet Bonsack die aktuelle Situation ein und ergänzt: „Wenn man unser Programm so sieht, dann können die nächsten drei Spiele schon entscheidend sein, wo die Reise hingehen kann.“ Die nächsten drei Gegner der Wacker-Elf heißen Herpf, Fahner Höhe II und Sonneberg. Am kommenden Samstag gegen den Herpfer SV geht Wacker als klarer Favorit in Spiel. Natürlich ist der Anspruch die Punkte mitzunehmen, bestätigt Bonsack, dem aber auch nicht entgangen ist, dass der Gegner sich zuletzt stabilisierte und Punkte einfahren konnte. Und auswärts lief es für Gotha bisher auch noch nicht ganz so rund wie Zuhause. Von vier Spielen konnte man nur eins gewinnen (2:1 in Meiningen). Davon, dass auswärts möglicherweise die Säge noch ein bisschen klemmt, will Bonsack aber nichts wissen. „Ich kann nicht sagen, dass mir da eine Tendenz auffallen würde“, meint er. Vielleicht auch Zufall, waren ja nur vier Auswärtsspiele bisher. Am Sonntag kann Wacker diese Bilanz ja gleich ein bisschen aufhübschen.