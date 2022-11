Richtungsweisende Partie für die SGE Der Fußball-Landesligist empfängt am Samstag den Tabellennachbarn PSV Wesel.

Den kommenden Gegner aus Wesel kennen die Grün-Schwarzen aus den vergangenen Jahren in der Landesliga. „Das ist ein Team, das sehr flexibel agiert und auch heiß auf die Punkte sein wird. Es wird wie immer auf Kleinigkeiten ankommen. Wir müssen Fehler im Spielaufbau vermeiden und einfach zielstrebiger in Richtung des gegnerischen Strafraums kombinieren und Chancen kreieren, damit wir endlich mal Torgefahr ausstrahlen“, sagt Kaul.

Nach der Niederlage am vergangenen Sonntag im Kreisderby bei der SV Hönnepel-Niedermörmter (0:3) will die SGE Bedburg-Hau nun wieder ein anderes Gesicht zeigen. „Auch wenn wir personell echt auf dem Zahnfleisch gehen, war die Leistung in der vergangenen Woche nicht das, was wir uns alle erhofft hatten. Wir haben dumme Fehler im Spielaufbau gemacht und wurden dafür zweimal bestraft“, sagt Sebastian Kaul rückblickend.

Dieses Problem verfolgt die SGE Bedburg-Hau schon fast über die gesamte Saison. Umso erstaunlicher ist die Ausbeute von 14 Zählern. Was aber auch schon seit Wochen das große Problem ist und wie ein Schatten über der Hasselter Schulstraße schwebt, ist das enorme Verletzungspech.

Mit Falko Kersten, Oussama Toumzine sowie Ozan Özdemir sind zudem noch drei Akteure angeschlagen. Ihre Einsätze sind somit fraglich. Von denen sich schon länger im Lazarett befindlichen Spielern wird keiner in den Kader zurückkehren.

„Es ist schon sehr eng, was das noch vorhandene Personal betrifft. Aber ich nehme das nicht als Entschuldigung an, wenn es nicht so gut läuft. Dann müssen es eben die reißen, die ansonsten nicht so oft spielen. Das ist uns bei der SV Hö.-Nie. nicht gelungen, aber ich hoffe, dass es dann am Samstag besser läuft“, sagt der Trainer der SGE. „Wir wissen, dass das auch vom Potenzial jedes Einzelnen in meinem Aufgebot möglich ist“, sagt Kaul, der auf eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zur vergangenen Woche hofft.