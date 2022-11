Richtungsweisende Partie für die Opel-Fußballerinnen Duell beim Abstiegskonkurrenten 1. FFC Hof

RÜSSELSHEIM. . Elf Spiele schon, aber kein Sieg auf dem Konto. Umso mehr sehnen die Regionalliga-Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim noch vor Abschluss der Hinrunde den ersten Dreier herbei. Am Sonntag (12 Uhr) sollte es beim 1. FFC Hof durchaus Möglichkeiten dazu geben, steht der Gegner doch ebenfalls in der Abstiegszone und hat in elf Partien nicht mehr als zehn Punkte geholt.