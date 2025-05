Richtungsweisende Landkreis-Duelle in der Kreisklasse 2

Nach dem direkten Duell kämpfen Otterfing (rot) und Darching im Fernduell um Platz zwei. – Foto: Hanna Braun

In der Kreisklasse 2 stehen richtungsweisende Landkreis-Duelle an, bei denen Otterfing und Darching im Fernduell um Platz zwei gegeneinander antreten.

Die Saison geht auch in der Kreisklasse 2 auf die Zielgerade. Im Fernduell um Platz zwei warten auf den TSV Otterfing und die DJK Darching zwei Landkreis-Vergleiche. Hausham reist ohne Druck nach Tölz. TSV Otterfing – FC Rottach-Egern (Sa., 15 Uhr) Nach der Punkteteilung gegen die DJK Darching hat der TSV Otterfing im Kampf um den zweiten Tabellenplatz nun alle Trümpfe selbst in der Hand.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Otterfing Otterfing FC Rottach-Egern RottachEgern 15:00 PUSH Der FC Rottach-Egern, der während der Woche beim 3:2-Sieg in Hausham Selbstvertrauen gesammelt hat, kommt an den Nordring. „Rottach hat bislang wenig Spiele verloren. Das ist eine gute und eingespielte Mannschaft. Aber wir spielen zu Hause, wollen unser Spiel aufziehen und drei Punkte einfahren“, erklärt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. Personell ist die Lage bei den Hausherren unverändert. „Wir wollen das Spiel angehen wie die Partie in Hausham. Wir können ohne Druck reingehen, allerdings ist es in Otterfing schwer. Ich habe dort selten einmal gewonnen. Otterfing ist der Favorit, wir könnten mit einem Punkt leben. Ziel ist es, schönen Fußball zu spielen, dann schauen wir, was rauskommt“, sagt FC-Trainer Bernhard Gruber. Er muss auf Sebastian Lechner verzichten, der beruflichen Pflichten nachkommen muss.

Morgen, 15:00 Uhr SV Bad Tölz SV Bad Tölz SG Hausham SG Hausham 15:00 PUSH

SV Bad Tölz – SG Hausham (Sa., 15 Uhr) Auch wenn es beim Nachholspiel gegen Rottach für die Haushamer nicht mit einem Punktgewinn klappte, war Trainer Markus Weinbacher mit der Leistung nicht unzufrieden. Die Knappen erspielten sich eine Reihe guter Torchancen, unterlagen aber aufgrund der schwachen Chancenverwertung mit 2:3. „Wir wollen auch in Bad Tölz wieder eine gute Leistung abrufen. Druck haben wir keinen mehr und können befreit aufspielen“, erklärt Weinbacher. Allerdings wird es bei den Knappen personell knapp. „Wir schauen, dass wir eine schlagkräftige Truppe zusammenbringen. Uns fehlen drei Stammspieler, wir werden aus der Zweiten auffüllen. Bisher haben es die Jungs aus der Zweiten immer sehr gut gemacht“, sagt der SG-Coach. Sie SG will den Kampf der abstiegsbedrohten Hausherren annehmen und mindestens einen Punkt mit nach Hause nehmen. DJK Darching – TuS Holzkirchen II (So., 15 Uhr) Ein ungleiches Duell steigt zwischen Darching und Holzkirchen II. Die Hausherren schielen noch auf den zweiten Platz und damit die Aufstiegsrelegation. Auf der anderen Seite der Tabelle steht der TuS, der eine Serie starten muss, um nicht in die A-Klasse abzusteigen. Personell sind die Hausherren voll besetzt, auch die angeschlagenen Spieler sollten wieder fit sein. „Holzkirchen hat bei uns eigentlich die letzte Chance. Wir erwarten einen hoch konzentrierten Gegner. Druck haben wir keinen mehr, wir wollen die letzten Spiele gewinnen und schauen, was in der Endabrechnung rauskommt“, sagt DJK-Trainer Hans Brumbauer, der von Abteilungsleiter Andreas Hallmannsecker vertreten wird.

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr DJK Darching Darching TuS Holzkirchen Holzkirchen II 15:00 PUSH