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Ligavorschau
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Richtungsweisende Duelle in der Kreisoberliga
Teaser KOL NORD: +++ Fußball-Kreisoberliga Nord: Heimspiele FC Türk Gücü Breidenbach, SG Nordkreis und VfL Weidenhausen. Der Gladenbacher SC und die SG Silberg/Eisenhausen müssen auswärts ran +++
Marburg-Biedenkopf. Der 23. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga Nord hält für die heimischen Teams aus dem Hinterland einige richtungsweisende Aufgaben bereit. Anstoß ist jeweils Sonntag, 15 Uhr. Der Gladenbacher SC muss nach Emsdorf, der FC Türk Gücü Breidenbach empfängt die SF/BG Marburg II, die SG Nordkreis hat den FV Wehrda zu Gast, der VfL Weidenhausen bekommt es mit dem SV Großseelheim zu tun und die SG Silberg/Eisenhausen reist zum RSV Roßdorf. Während es für Nordkreis und Weidenhausen vor allem um Punkte im Tabellenkeller geht, wollen Gladenbach, Türk Gücü und Silberg/Eisenhausen ihre gute Ausgangslage festigen.