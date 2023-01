Richtungswechsel: Schweinfurt begräbt Träume vom Profifußball Paukenschlag bei den Schnüdeln: Präsident Markus Wolf verkündet per offenem Brief Ende der Drittliga-Ambitionen

In den vergangenen Jahren hat der 1. FC Schweinfurt 05 unter großen finanziellen Mühen versucht, den Sprung in die 3. Liga zu realisieren. Am dichtesten dran waren die Schnüdel in der Corona-Saison 2019/21, als die 05er unter Coach Tobias Strobl als Sieger aus den einmalig ausgetragenen Playoffs um den Titel in der Regionalliga Bayern hervorgingen, in der Relegation zur 3. Liga aber dann am Vertreter der Regionalliga Nord, dem TSV Havelse, scheiterten. In dieser Saison läuft es überhaupt nicht für die Unterfranken. Der FC überwintert auf einem enttäuschenden zehnten Tabellenrang und muss sich eher nach unten, als nach oben orientieren.



Der offene Brief, der am vergangenen Wochenende auf der Homepage veröffentlicht wurde, im Wortlaut:



Liebe Partner, Sponsoren und Fans des 1. FC Schweinfurt 05,

wir möchten uns recht herzlich für Ihre und Eure Unterstützung im vergangenen Jahr erkenntlich zeigen – vielen Dank!

Hinter uns liegt ein spannendes Fußball-Jahr, mit positiven Erlebnissen, aber auch mit negativen. So ist der Fußball. So ist das Leben.

Das Positive in Erinnerung behalten und aus dem Negativen lernen. Die richtigen Schlüsse ziehen und Verbesserungen anstreben. Mit Realismus und Weitsicht. Das sollte unser Vorsatz für das neue Jahr 2023 sein.

In Anbetracht der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung werden wir unsere sportliche Ausrichtung ab der Saison 2023/24 entsprechend unseren finanziellen Rahmenbedingungen anpassen müssen.

Was konkret bedeutet, dass wir keinen „Profispielbetrieb“ in der aktuellen Form mehr darstellen können. Wir werden daher künftig verstärkt auf Spieler setzen, die sich einerseits mit der neuen Konzeption identifizieren können und andererseits mit regionalem Bezug punkten sowie den FC im Herzen tragen.

Dafür benötigen wir weiterhin Ihre und Eure tatkräftige Unterstützung!