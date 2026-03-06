Richtungswechsel?! Im Regionalduell zwischen dem FC An der Fahner Höhe und dem FSV Preußen Bad Langensalza treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich den Start ins neue Spieljahr sicher anders vorgestellt hatten. von André Hofmann · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sandy Harnisch

Während der FC An der Fahner Höhe bereits zwei Niederlagen einstecken musste – beide auswärts – kam der FSV Preußen Bad Langensalza in seinen ersten beiden Partien des Jahres nicht über Unentschieden hinaus. Gegen die Aufsteiger aus Borsch und Westvororte stand am Ende jeweils ein 2:2 auf der Anzeigetafel. Das Prestigeduell bietet daher für beide Teams die ideale Gelegenheit, dem bislang durchwachsenen Auftakt 2026 einen positiven Richtungswechsel zu geben...

Übergangsjahr beim zweimaligen Thüringenmeister Besonders der zweimalige Thüringenmeister aus der Gemeinde Dachwig–Döllstädt–Gräfentonna befindet sich aktuell in einer Phase des Umbruchs. Die Probleme aus der Hinrunde – wie bereits im Interview mit Artur Machts thematisiert – sind auch im neuen Jahr noch nicht verschwunden. Fahner-Trainer Dimo Raffel sieht eine Ursache für den holprigen Start vor allem in den schwierigen Bedingungen der Wintervorbereitung: „Natürlich lief die Wintervorbereitung witterungsbedingt nicht optimal, aber wir haben das Beste daraus gemacht. Wir sind auf einem körperlich guten Niveau, doch das Spiel mit Ball konnten wir erst in den letzten zwei Wochen intensiver trainieren. Testspiele, um Abläufe und ein Spielgefühl zu entwickeln, haben uns deutlich gefehlt. Diesen Winter hat man gesehen, wie wichtig solche Spiele sind.“

Individuelle Fehler als Hauptproblem In den bisherigen Rückrundenpartien habe es laut Raffel vor allem an der Fehleranfälligkeit in entscheidenden Momenten gelegen. „Das leidige und bittere Thema bei uns in dieser Saison bleiben die Gegentore – zu viele und zu einfache.“ Wie schmerzhaft sich diese Problematik auswirken kann, zeigte sich am vergangenen Wochenende beim Auswärtsspiel in Neustadt an der Orla. Nach einer frühen Führung geriet die Partie völlig aus dem Ruder und endete mit einer deutlichen 1:6-Niederlage. Erinnerungen an das 0:10-Debakel gegen SCHOTT Jena wurden wach. Dimo Raffel sieht jedoch klare Unterschiede zur historischen Pleite gegen den Tabellenführer: "Ich habe den Jungs über 50 bis 60 Minuten ein gutes Auswärtsspiel gegen einen starken Gegner attestiert. Wir müssen in der ersten halben Stunde höher führen. Dann passiert das, was uns in dieser Saison das Genick bricht – wir legen uns in kurzer Zeit drei Eier selbst ins Tor.“