Richtungskämpfe im Norden: Spitzenreiter Potsdam unter Zugzwang

– Foto: Franziska Lindhorst

In der Landesliga Nord steht am 22. Spieltag eine entscheidende Phase der Saison bevor. Nach den jüngsten Ergebnissen ist das Feld an der Spitze enger zusammengerückt, während am Tabellenende der Kampf um den Klassenerhalt an Intensität gewinnt. Die anstehenden acht Partien versprechen eine hohe sportliche Bedeutung für die gesamte Tabellenkonstellation.

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Morgen, 19:30 Uhr FV Preussen Eberswalde Eberswalde FC Schwedt 02 FC Schwedt 19:30 live PUSH Das Spielwochenende beginnt unter Flutlicht mit einem Duell zweier Tabellennachbarn. Die Preussen aus Eberswalde empfangen als Tabellensiebter (30 Punkte) den Sechsten aus Schwedt (33 Punkte). Eberswalde geht mit dem Selbstvertrauen aus dem deutlichen Sieg gegen den Tabellenführer in die Partie, muss aber die 2:4-Niederlage aus dem Hinspiel gegen die offensivstarken Schwedter vergessen machen.

In Neustadt treffen zwei Mannschaften aufeinander, die lediglich ein Punkt trennt. Der Zehnte empfängt den Neunten der Tabelle. Nach dem torreichen 4:4-Unentschieden im Hinspiel steht diesmal für beide Seiten die defensive Stabilität im Vordergrund, um den Vorsprung auf die Abstiegsränge im direkten Duell zu vergrößern.

Der Tabellenvierte aus Zepernick (46 Punkte) reist zur Eintracht nach Alt Ruppin. Die Gastgeber belegen mit 20 Punkten den elften Platz und stehen vor einer schwierigen Aufgabe gegen die drittbeste Offensive der Liga. Das Hinspiel endete mit einem deutlichen 5:0 für Zepernick, was die Favoritenrolle der Gäste unterstreicht.

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr SG Bornim SG Bornim FC 98 Hennigsdorf Hennigsdorf 15:00 PUSH

Das Tabellenschlusslicht aus Bornim (10 Punkte) empfängt den Achten aus Hennigsdorf (24 Punkte). Für Bornim wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner, und nach der knappen 1:2-Niederlage im Hinspiel ist die Mannschaft gefordert, vor heimischer Kulisse Punkte zu sammeln, um den Anschluss nicht vollends zu verlieren.

Der FSV Bernau rangiert mit 42 Punkten auf Platz vier und möchte den Anschluss an das Spitzentrio halten. Zu Gast ist der BSC Fortuna Glienicke, der mit 19 Punkten auf Rang zwölf um jeden Zähler für den Klassenerhalt kämpft. Im Hinspiel dominierte Bernau die Partie deutlich mit 6:1.

Der Tabellenvierzehnte aus Angermünde (18 Punkte) fordert den Tabellenzweiten Falkensee-Finkenkrug (46 Punkte) heraus. Während Angermünde jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg benötigt, will Falkensee seine Position als erster Verfolger des Spitzenreiters festigen. Das Hinspiel war mit einem 6:0 eine klare Angelegenheit für Falkensee.

Im Tabellenkeller kommt es zu einem direkten Aufeinandertreffen zwischen dem Vorletzten aus Zehdenick (11 Punkte) und dem Dreizehnten aus Buckow (18 Punkte). Nach dem torlosen Unentschieden im Hinspiel stehen beide Teams unter Druck, dieses Mal drei Punkte einzufahren, um die Chance auf den Ligaverbleib zu wahren.

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr Schönower SV 1928 Schönower SV SV Viktoria Potsdam SV Viktoria 15:00 PUSH