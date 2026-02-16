Richtung Landesliga: Römstedt verlängert mit Trainer ligaunabhängig Der MTV Römstedt hat den Vertrag mit Trainer Alexander Schreiber über den Sommer hinaus verlängert und schafft damit Planungssicherheit auf der Schlüsselposition. von FuPa Heide-Wendland · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffi Rathje

Der Bezirksligist MTV Römstedt kann auch in den kommenden Jahren auf Trainer Alexander Schreiber bauen. Wie der Verein auf seinem Instagram-Kanal mitteilte, wurde die Zusammenarbeit ligaunabhängig um weitere zwei Jahre verlängert. Damit bleibt Schreiber über den Sommer hinaus an der Seitenlinie und führt den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit Mannschaft und Verein fort.

Der MTV Römstedt verweist im Zuge der Verlängerung auf eine bewusste Entscheidung für Stabilität, Entwicklung und Kontinuität. Mit der langfristigen Bindung des Trainers soll eine verlässliche Grundlage für die kommenden Spielzeiten geschaffen werden, um den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen. Abteilungsleiter Torben Tutas ordnet die Entscheidung ein und erklärt auf Instagram: „Die Entwicklung gerade jetzt in der Hinrunde hat es uns leicht gemacht, die Gespräche mit Alexander Schreiber zu führen, um ihn langfristig an uns zu binden. Dass das geklappt hat, freut uns sehr und zeigt nicht nur Stärke, sondern steht für Stabilität und die Entwicklung, die wir weiterhin gehen wollen.“

Auch Alexander Schreiber selbst äußert sich zur Vertragsverlängerung und betont auf Instagram die Zusammenarbeit im Verein: „Der Zusammenhalt hier im Verein ist schon besonders – gerade mit der Mannschaft und dem Vorstand, aber natürlich auch dem gesamten Verein. Es macht mir großen Spaß. Hier wird mit viel Leidenschaft gearbeitet. Das passt einfach. Wir sind noch voll in der Entwicklungsphase und haben diese noch nicht vollständig ausgeschöpft. Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.“ Schreiber hatte die Mannschaft nach dem Abstieg aus der Landesliga am Anfang der aktuellen Saison übernommen. Aktuell führt der MTV Römstedt die Tabelle der Bezirksliga Lüneburg 1 an und weist einen Vorsprung von sieben Punkten auf den SV Teutonia Uelzen auf. In 16 Spielen holte das Team 15 Siege. Lediglich gegen Bardowick gab es eine 0:1-Niederlage.