Richtung Griesheim: Schlüsselspieler verlassen VfR Groß-Gerau

VfR-Schlüsselspieler wechseln im Paket: Dominik Schröter, Christoph Haddad, Nils Beisser und Damian Herth laufen in der neuen Saison für Viktoria Griesheim auf. – Foto: Dominik Claus (4)

Der Kreispokalsieg mit dem VfR Groß-Gerau wird vorerst der letzte Titel sein, den Nils Beißer, Christoph Haddad, Dominik Schröter und Damian Herth im grün-weißen Trikot erlebt haben. Denn das Quartett verlässt den Verein und wechselt zu Gruppenligist Viktoria Griesheim, wie Driton Kameraj, der sportliche Leiter der Groß-Gerauer, bestätigt. In Griesheim ist mit Nick Volk der ehemalige VfR-Kapitän derzeit als spielender Co-Trainer aktiv.

"Ich verstehe, wenn sie was nach so langer Zeit bei uns etwas Neues haben wollen. Ihr Abgang wird uns schmerzen, menschlich kannst du die Jungs gar nicht ersetzen", erklärt VfR-Trainer Gaetano Bauso.

Stürmer Nils Beißer ist in dieser Saison der Kapitän der Mannschaft und nach zwei Kreuzbandrissen wichtiger Ankerspieler in der Offensive, Verteidiger Damian Herth dessen Stellvertreter als Spielführer. Haddad und Schröter sind bereits seit sechs Jahren im Verein, haben ebenso Kreispokalsiege sowie den Aufstieg in die Verbandsliga beim VfR erlebt.

Trotz der Abgänge ist er sportliche Leiter, Driton Kameraj, zuversichtlich. Seit Wochen hat der VfR Planungssicherheit und bereits die ersten Transfers unter Dach und Fach, auch wenn diese noch nicht spruchreif seien. Unter anderem Spieler aus der Gruppenliga, Hessenliga und dem Wiesbadener Raum werden den Weg zum VfR finden. "Die Kaderplanung läuft gut, wir sind sehr zufrieden. Bei den Neuzugängen ist es nicht einfach, Entscheidungen zu treffen. Denn wir planen mit den Spielern mindestens zwei bis drei Jahre. Und der Kern unserer Mannschaft wird weiterhin funktionieren" Zusätzlich sollen auch wieder Spieler aus der U19 die Chance erhalten, sich in der Vorbereitung bei der "Ersten" zu zeigen.

Bereits am vergangenen Wochenende beim 3:1-Erfolg bei Rot-Weiß Darmstadt bekamen die Nachwuchsspieler Paul Merzhaeuser, Moritz Roedl und Jaskaran Singh erste Einsatzminuten in der Verbandsliga. Möglich, dass am kommenden Samstag gegen Absteiger SG Langstadt/Babenhausen weitere dazukommen.