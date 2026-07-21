Richtigstellung neuer Haupttrainer Schifflingen

– Foto: FuPa Brandenburg

Wie FuPa vom Verein Fc The Belval Belvaux informiert wurde, ist der Redaktion gestern ein Fehler unterlaufen.

FuPa schrieb, dass Pedro Jose Fernandes Nachfolger von Samuel Dog in Schifflingen wird. Das ist nicht korrekt.

Neuer Haupttrainer der 1.Mannschaft Schifflingens wird der (bereits im Verein gewesene)

FERNANDES JOSE Paulo Jorge.