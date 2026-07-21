 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Richtigstellung neuer Haupttrainer Schifflingen

Fehler im Artikel von gestern Abend

von Stan Jahrmärker · Heute, 09:41 Uhr · 0 Leser
– Foto: FuPa Brandenburg

Wie FuPa vom Verein Fc The Belval Belvaux informiert wurde, ist der Redaktion gestern ein Fehler unterlaufen.
FuPa schrieb, dass Pedro Jose Fernandes Nachfolger von Samuel Dog in Schifflingen wird. Das ist nicht korrekt.

Neuer Haupttrainer der 1.Mannschaft Schifflingens wird der (bereits im Verein gewesene)
FERNANDES JOSE Paulo Jorge.

Sein Bruder Pedro ist nach wie vor in Belvaux aktiv.

FuPa bittet diesen Fehler zu entschuldigen.

Hier der (externe) Link auf die offizielle Mitteilung Schifflingens (Facebook):
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