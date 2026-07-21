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Richtigstellung neuer Haupttrainer Schifflingen
Fehler im Artikel von gestern Abend
von Stan Jahrmärker · Heute, 09:41 Uhr · 0 Leser
– Foto: FuPa Brandenburg
Wie FuPa vom Verein Fc The Belval Belvaux informiert wurde, ist der Redaktion gestern ein Fehler unterlaufen. FuPa schrieb, dass Pedro Jose Fernandes Nachfolger von Samuel Dog in Schifflingen wird. Das ist nicht korrekt.
Neuer Haupttrainer der 1.Mannschaft Schifflingens wird der (bereits im Verein gewesene) FERNANDES JOSE Paulo Jorge.
Sein Bruder Pedro ist nach wie vor in Belvaux aktiv.
FuPa bittet diesen Fehler zu entschuldigen.
Hier der (externe) Link auf die offizielle Mitteilung Schifflingens (Facebook): KLICK