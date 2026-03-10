 2026-03-09T15:40:23.061Z

Spielbericht

Richtigstellung

von Bruno Arndt · Heute, 09:05 Uhr · 0 Leser

KL A Euskirchen
Zülpich II
Weilerswist
So., 08.03.2026, 15:45 Uhr
SSV Weilerswist 1924
SSV Weilerswist 1924Weilerswist
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich II
2
6

Im Spielbericht der Partie SSV Weilerswist gegen TuS Chlodwig Zülpich II wurde fälschlicherweise angegeben, dass Marcel Blum das 0:1 erzielt hat und entsprechend in der Torschützenliste aufgeführt ist.

Tatsächlich handelte es sich bei diesem Treffer um ein Eigentor des Weilerswister Spielers Björn Büscher.

Ich bitte, den Fehler zu entschuldigen und die entsprechende Korrektur zu berücksichtigen.