Richtigstellung

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Im Spielbericht der Partie SSV Weilerswist gegen TuS Chlodwig Zülpich II wurde fälschlicherweise angegeben, dass Marcel Blum das 0:1 erzielt hat und entsprechend in der Torschützenliste aufgeführt ist.
Tatsächlich handelte es sich bei diesem Treffer um ein Eigentor des Weilerswister Spielers Björn Büscher.
Ich bitte, den Fehler zu entschuldigen und die entsprechende Korrektur zu berücksichtigen.