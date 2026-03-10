Richtigstellung

Im Spielbericht der Partie SSV Weilerswist gegen TuS Chlodwig Zülpich II wurde fälschlicherweise angegeben, dass Marcel Blum das 0:1 erzielt hat und entsprechend in der Torschützenliste aufgeführt ist.

Tatsächlich handelte es sich bei diesem Treffer um ein Eigentor des Weilerswister Spielers Björn Büscher.