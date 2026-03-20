„Richtiges Brett“ für Gessel-Leerssen: Auswärts bei Sudweyhe

Nach zwei Rückrundensiegen will TuS Sudweyhe den Erfolg fortsetzen und die oberen Tabellenplätze im Blick behalten. Trainer Jan Lehmkuhl warnt: „Wenn wir den Gegner unterschätzen, können wir böse überrascht werden.“ Gessel-Leerssen reist als Tabellenletzter an, will aber den Rückenwind aus dem 1:0-Auswärtssieg bei SV Heiligenfelde nutzen.
Am Sonntag, 22. März, um 15 Uhr empfängt TuS Sudweyhe den FC Gessel-Leerssen auf heimischem Platz. Die Gastgeber stehen nach 19 Spielen mit 32 Punkten auf Rang sechs und haben die letzten beiden Rückrundenspiele deutlich gewonnen, zuletzt 6:0 gegen TV Stuhr.
Trainer Jan Lehmkuhl warnt eindringlich vor der Begegnung: „Die Gäste haben die ersten drei Punkte der Saison geholt, werden mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen anreisen und können befreit aufspielen. Wir sollten schleunigst aufpassen, dass wir den Gegner nicht unterschätzen. Unsere Maßrichtung ist klar: immer noch unter die ersten vier zu kommen.“
Dabei betont Lehmkuhl die Bedeutung der eigenen Stärken: „Gerade gegen das Schlusslicht auf unserer Anlage, mit unseren technischen Fähigkeiten, sollten wir als Sieger vom Platz gehen. Wenn wir nicht die Einstellung haben, können wir auch Punkte lassen.“
Für den FC Gessel-Leerssen, Tabellenletzter mit nur fünf Punkten aus 18 Spielen, stellt die Partie eine große Herausforderung dar. Trainer Maik Hüneke warnt: „Sudweyhe auswärts auf Kunstrasen – wird natürlich ein richtiges Brett gegen die Offensive. Wir müssen defensiv gut stehen und hoffen, vorne ein paar Nadelstiche setzen zu können. Wird ein Riesenbrett und eine Aufgabe für uns am Sonntag.“
Während Sudweyhe auf den dritten Sieg in Serie hofft, um die Konkurrenz oben unter Druck zu setzen, will Gessel-Leerssen den Rückenwind aus dem Auswärtssieg bei SV Heiligenfelde nutzen. Das Duell verspricht, trotz klarer Tabellenkonstellation, Kampfgeist und Intensität auf beiden Seiten.