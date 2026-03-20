„Richtiges Brett“ für Gessel-Leerssen: Auswärts bei Sudweyhe Sudweyhe will den dritten Sieg in Serie – die Gäste erwartet starke Offensive von red · Heute, 17:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rocco Bartsch

Nach zwei Rückrundensiegen will TuS Sudweyhe den Erfolg fortsetzen und die oberen Tabellenplätze im Blick behalten. Trainer Jan Lehmkuhl warnt: „Wenn wir den Gegner unterschätzen, können wir böse überrascht werden.“ Gessel-Leerssen reist als Tabellenletzter an, will aber den Rückenwind aus dem 1:0-Auswärtssieg bei SV Heiligenfelde nutzen.

Am Sonntag, 22. März, um 15 Uhr empfängt TuS Sudweyhe den FC Gessel-Leerssen auf heimischem Platz. Die Gastgeber stehen nach 19 Spielen mit 32 Punkten auf Rang sechs und haben die letzten beiden Rückrundenspiele deutlich gewonnen, zuletzt 6:0 gegen TV Stuhr. Trainer Jan Lehmkuhl warnt eindringlich vor der Begegnung: „Die Gäste haben die ersten drei Punkte der Saison geholt, werden mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen anreisen und können befreit aufspielen. Wir sollten schleunigst aufpassen, dass wir den Gegner nicht unterschätzen. Unsere Maßrichtung ist klar: immer noch unter die ersten vier zu kommen.“