»Richtiger Strahl«: Landshuter-Kracher & Kräftner führen SCG zum Sieg

– Foto: Sportfoto Zink / D. Geiswinkle

3:1-Erfolg im Heimspiel: Der SC Großschwarzenlohe schlägt den TSV Nürnberg-Buch. Dank Toren von Landshuter Kräftner zieht der SCG in der Tabelle an den Buchern vorbei.

Auch von dem Gegentreffer vor dem Wechsel, als Oliver Lahr (31.) nach einem Einwurf für Nürnberg-Buch ausglich, ließ sich die Heimelf nicht aus dem Konzept bringen. „Das war eigentlich die einzige Unaufmerksamkeit von uns im Spiel“, so Schäll.

„Ein absolut verdienter Sieg!“, brachte Großschwarzenlohes Fabian Schäll den überzeugenden 3:1-Heimerfolg des SCG gegen den TSV Nürnberg-Buch vor 290 Zuschauern auf den Punkt. Sven Landshuter stellte die Weichen vor der Pause auf Sieg – und wie: „Das war ein extrem geiles Tor. Ein richtiger Strahl“, kommentierte Schäll den Führungstreffer von Landshuter, der den Ball aus halbrechter Position mit Gewalt im Giebel versenkte.

Im zweiten Durchgang avancierte Timo Kräftner mit einem Doppelpack zum Matchwinner für Großschwarzenlohe. Beim 2:1 bediente Christos Chatzioglou Kräftner, der den Ball zur erneuten Führung über die Linie köpfte (54.). Kurz vor Schluss verwandelte Kräftner dann einen Elfmeter zum 3:1-Endstand. „Wir haben uns vorgenommen, schön aktiv gegen den Ball zu arbeiten und immer wieder Nadelstiche zu setzen. Das ist uns immer wieder geglückt“, so Schäll. „Wir hätten es eigentlich früher entscheiden müssen, aber positiv war vor allem, dass wir hinten wenig bis gar nichts mehr zugelassen haben. Dementsprechend steht am Ende ein rundum verdienter Sieg.“

Durch den Sieg zieht der SC Großschwarzenlohe am TSV Nürnberg-Buch in der Tabelle vorbei und übernimmt vorerst Rang neun. Buch rutscht auf Platz elf ab. Beide Teams könnten im Verlauf des Wochenendes tabellarisch aber noch abrutschen.

Hier geht's zu den Spielberichten der anderen Freitagabendspiele der Landesliga Nordost.

SC Großschwarzenlohe – TSV Nürnberg-Buch 3:1

SC Großschwarzenlohe: Leonard Hüttl, Jan Sperber, Christos Chatzioglou, Philipp Schwarz, Burc Takmak, Luke Leipold (86. Tim Koszorus), Timo Kräftner, Maximilian Takacs (90. Marc Roth), Michael Stöber, Robin Renner (71. Luca Montalto), Sven Landshuter - Spielertrainer: Fabian Schäll - Trainer: Marco Ried

TSV Nürnberg-Buch: Patrick Bogner, Stefan Fleischmann, Maximilian Dobra (75. Nils Schwärtzel), Jan-Luis Knisch (69. Linus Goldschmidt), Koray Dönek, Tarik Sormaz, Emre Öztürk (75. Mario Gsänger), Paul Polster, Oliver Lahr, Aasem Abu-Baji, Lukas Hofer - Trainer: Patrick Pollak

Schiedsrichter: Rupert Steininger (Schwabing) - Zuschauer: 290

Tore: 1:0 Sven Landshuter (16.), 1:1 Oliver Lahr (31.), 2:1 Timo Kräftner (54.), 3:1 Timo Kräftner (90.+2 Foulelfmeter)