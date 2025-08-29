"Richtiger Kracher zum Auftakt": Osmaan tippt den ersten Spieltag

FuPa Mittelrhein präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Mittelrheinliga.

Es gibt einfachere Aufgaben, als den ersten Spieltag der Mittelrheinliga zu tippen. Sharifo Osmaan, seit Sommer der sportliche Leiter beim Aufsteiger des SSV Bornheim stellt sich dennoch der Herausforderung und wirft für uns einen Blick in die Glaskugel!

FC Wegberg-Beeck - SpVg Porz 1919 Wegberg-Beeck gehört mit zu den Meisterschaftsfavoriten, zuhause am ersten Heimspieltag brennt da nichts an. ⚽ mein Tipp: 4:1

SSV Merten - SSV Bornheim Die Rollen sind klar verteilt! Merten geht nach der Vizemeisterschaft als Topfavorit ins Spiel. Wir wollen dagegenhalten und uns von unserer besten Seite präsentieren. ⚽ mein Tipp: 0:0

Sportfreunde Düren - 1. FC Düren

2. Stadtderby zum Saisonauftakt mit dem besseren Ende für den 1. FC Düren – trotz recht neu formierter Mannschaft.

⚽ mein Tipp: 0:2

SV Bergisch Gladbach 09 - FC Teutonia Weiden

Ein weiterer Mitfavorit um die Spitze gegen ein Team, was kaum einer so richtig einschätzen kann. Bergisch Gladbach gewinnt souverän.

⚽ mein Tipp: 3:0

FC Hennef 05 - TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900

Hennef gegen Königsdorf, ich rechne mit einem Heimsieg für Hennef. Der Rasenplatz könnte ein Faktor sein für die jungen Königsdorfer.

⚽ mein Tipp: 2:0

SpVg Frechen 20 - Siegburger SV 04

Ein richtiger Kracher zum Auftakt in Frechen. Friesdorf-Weber untermauert die Tipps auf die Torjäger-Kanone, Siegburg unterliegt am Ende knapp in Frechen.

⚽ mein Tipp: 3:2

VfL Vichttal - SV Eintracht Hohkeppel

Schwieriger Auftakt für Hohkeppel, Vichttal gehört zu den Überraschungsteams diese Saison. Die Partie endet mit einem Remis.

⚽ mein Tipp: 2:2

FC Pesch - SC Fortuna Köln II

Pesch unterliegt am Ende trotz Heimspiel knapp der Zweitvertretung von Fortuna Köln.

⚽ mein Tipp: 1:2