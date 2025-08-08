„Richtige Reaktion“ – Geiselbullach will nach Derby-Klatsche zurückschlagen

Ein Highlight jagt derzeit das nächste beim TSV Geiselbullach. Bevor es am Dienstag gegen die Löwen geht, steht aber das Duell mit Deisenhofen II an.

Geiselbullach – „Wir haben das Derby nochmal besprochen. Jetzt ist der Fokus auf den FC Deisenhofen gerichtet.“ Stefan Held, Spielertrainer des TSV Geiselbullach hat in der Trainingswoche bei seinen Spielern die „richtige Reaktion“ nach der herben 0:5-Klatsche im Ortsderby beim SC Olching erkannt. „Die Jungs haben Gas gegeben.“

Im Heimspiel am Samstag, 13 Uhr, gegen die Zweitvertretung des Bayernligisten FC Deisenhofen wolle man auch „unsere Zuschauer, die uns an den ersten beiden Spieltagen unterstützt haben, mit einem Dreier beschenken.“ Die Deisenhofener sind mit einer Niederlage (1:2 in Pullach) und einem Sieg (4:1 gegen Gilching) in die Saison gestartet. Held: „Wir wollen ihnen unser Spiel aufzwingen.“