"Richtig schwach von uns" - Bovender SV spielt nur Remis in Northeim

Trotz der eigenen Enttäuschung war die Partie lange ausgeglichen und arm an klaren Torchancen. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken, wobei Bovenden offensiv zu unpräzise blieb. „Hatten aber trotzdem zwei, drei gute Chancen, nutzen die Dinger nicht – somit verdient“, ordnete Broscheit ein. Defensiv präsentierten sich die Gäste dagegen gewohnt stabil. Northeim kam kaum zu nennenswerten Abschlüssen, was der BSV-Coach ebenfalls hervorhob: „Zugelassen haben wir allerdings auch nichts, von daher stehen wir weiterhin mit der besten Defensive der Liga mit elf Gegentoren da.“

Nach dem ernüchternden Auftritt bleibt Bovenden jedoch nur wenig Zeit zur Aufarbeitung. „Morgen werden wir das Spiel im Video aufarbeiten und dann geht’s am Mittwoch schon weiter gegen 05 im Pokal, am Freitag dann bei SVG in der Liga“, so Broscheit. Zwei enorm spannende Duelle. Aufstecken kommt für die Mannschaft dabei nicht infrage: „Keine Zeit zum Ärgern, draus lernen und die richtigen Schlüsse ziehen – am Mittwoch und Freitag die richtige Antwort zeigen.“

Mit dem Punktgewinn sprangen die Gäste zwar auf Platz vier, doch in Anbetracht, dass Northeim vorher sechs Spiele in Serie sieglos war, kann man das Ergebnis als Enttäuschung werten. Nun liegt der Fokus voll auf dem Pokal-Duell gegen Göttingen 05 – und der Wiedergutmachung auf dem Platz. Northeim hingegen hat am Sonntag ein enorm wichtiges Spiel im unteren Tabellendrittel gegen RW Volkmarode. Erneut zuhause.