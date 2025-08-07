»Richtig, richtig komisch« - und gleich ein 0:9 bei der großen Liebe

"Da Toab" ist der TV Freyung, und der TV Freyung ist "da Toab". Das weiß im Bayerischen Wald jeder, der sich mit dem regionalen Fußball beschäftigt. Umso überraschender war, dass sich Tobias Irlesberger im Sommer dazu entschlossen hat, Spielertrainer der SG Bischofsreut /Haidmühle/Philippsreut zu werden. Und gleich im ersten Spiel setzte es eine 0:9-Niederlage auf dem Oberfeld, bei der alten Liebe, gefolgt von einer Derbypleite gegen Herzogsreut. Der 39-Jährige dazu im FuPa-Interview...

Und dann ein 0:9 – wie ist das Spiel aus Deiner Sicht verlaufen? Die ersten 30 Minuten waren wir eigentlich gut im Spiel. Bis auf ein paar Standards haben wir nur wenig zugelassen. Man hat gemerkt, dass der TV etwas ungeduldig geworden ist deshalb. Mit zwei Fehlern, die zu zwei Toren geführt haben, haben wir Freyung jedoch eingeladen. Nach der Pause haben wir dann eine Zeitstrafe kassiert. Und dann ist es extrem schwierig. Der Gegner hat dann richtig Gas gegeben. Dass es dann ein 0:9 wird - bitter!

Tobi, zum Einstieg mal so richtig Gefühle: Deine Rückkehr ans Oberfeld – erzähl mal, wie hast Du Dich gefühlt, als Du bei Deinen Freunden plötzlich Feind warst? Das war für mich natürlich richtig, richtig komisch! Wenn du fast 35 Jahre für einen Verein gespielt hast, mehr oder weniger mit diesem Verein aufgewachsen bist, ist es total eigenartig, wenn du plötzlich in die Gästekabine gehen musst. Dass mein erstes Spiel mit einer anderen Mannschaft gleich in Freyung ist, war besonders. Schön, dass wir dann nach dem Spiel - obwohl wir klar verloren haben - noch auf ein Bier zusammengesessen sind.

Tut das 0:9 besser weh für Dich persönlich als die Derbyniederlage gegen Herzogsreut? Jede Niederlage tut weh. Aber so gesehen war das 0:9 gegen Freyung schon schmerzhafter. Im Derby gegen Herzogsreut, zugleich das erste Heimspiel der Saison, wollten wir unbedingt punkten. Möglich war mindestens ein Unentschieden auf alle Fälle - aber es hat nicht sollen sein.

Welche Rückschlüsse lassen diese Partie auf die Saison zu? Ist Freyung Titelfavorit – und die „SG Grenz“ eher im Mittelfeld oder noch weiter dahinter? Wo ordnest Du den SC-H ein?

Freyung wird in dieser Verfassung und wenn keine Verletzungen dazukommen definitiv um den Titel spielen. Da werden 3,4 Mannschaften mit dem TV darum streiten. Die restlichen Mannschaften sehe ich ziemlich gleich auf - da entscheiden Kleinigkeiten.

Du bist ein Freyunger Urgestein, vielleicht sogar eine Legende – auch aus familiären Gründen. Ein Wechsel weg vom TV hat deshalb viele überrascht. Deshalb: Warum Dein Engagement in Bischofsreut bzw. Philippsreut bzw. Haidmühle?

Ich habe mir ja ein Jahr Auszeit gegönnt - auch, weil wir Haus gebaut haben. Während dieser Zeit habe ich beim TV noch im Hintergrund mitgewirkt. Dann, als ich wieder mehr Zeit hatte, ist die Anfrage der SG gekommen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut, sodass ich mich dazu entschlossen habe, die Trainerlaufbahn einzuschlagen. Natürlich war das kein leichter Schritt für mich. Aber mal was komplett anderes zu sehen, schadet bekanntlich nie.

Der TV Freyung in der A-Klasse. Deine Gedanken dazu...

Das ist natürlich nicht schön - und hoffentlich nur für eine Saison! Der TV hat nun eine gute Mischung aus jungen talentierten Spielern und alten Haudegen. Gut finde ich, dass nach dem Abstieg keiner den Verein verlassen hat. Da kann was wachsen. Ich wünsche Freyung nur das Beste!

Weg von Freyung, und auch noch zurück auf dem Spielfeld: Wie geht es Dir nachdem Du über ein Jahr eigentlich nicht mehr gespielt hast? Kannst Du (noch) mithalten?

Mir geht's körperlich sehr gut, ich fühle mich fit. Von dem her würde ich schon sagen, dass ich noch mithalten kann. Natürlich merke ich in der ein oder anderen Situation, dass ich länger nicht gespielt habe. Aber die Spielpraxis hilft in diesem Zusammenhang. Mir macht es Spaß - und solange es so ist, passt's!

Nicht nur Du bist neu bei der „SG Grenz“, sondern auch u.a. Altreichenau-Ikone Stefan Mittendorfer. Was steckt in der Truppe? Mehr als der vorletzte Platz in der vergangenen Saison?

Ja, es ist einiges passiert im Sommer. Mit Stefan verstehe ich mich super, wir kennen uns schon lange. Die Zusammenarbeit mit ihm ist wirklich top. Ein paar neue Gesichter durften wir auch begrüßen. Der Kader ist somit größer und die Trainingsbeteiligung super. Es ist definitiv mehr drin als vergangene Saison mit dieser jungen und willigen Truppe.

Abschließend der Blick in die Zukunft: Wohin geht die Reise? (Spieler-)Trainer-Karriere? Zurück zur großen Liebe, dem TV?

Wie schon gesagt: Die ersten Wochen haben Spaß gemacht - trotz der Niederlagen. Was die Zukunft bringt, wird man sehen. Es ist bekannt, wie schnelllebig leider auch der Amateurfußball inzwischen geworden ist...

Vielen Dank für das Gespräch - und alles Gute für die Zukunft.