Das offizielle Mannschaftsfoto der Young Boys Balkan für die Futsal-Bundesliga.

»Richtig guter Test«: Young Boys Balkan mit Remis in Linz Futsal-Bundesliga-Aufsteiger erarbeitet sich ein 5:5-Unentschieden beim österreichischen Champions-League-Teilnehmer Verlinkte Inhalte Futsal Bundesliga Young Boys Balkan Ljuti Krajisnici

Gelungener Auftakt in die Vorbereitung bei den Young Boys Balkan! Nach nur einem gemeinsamen Training mit der neu zusammengestellten Mannschaft für die Bundesliga-Saison 2025/26 absolvierten die Futsal-Cracks aus Pfarrkirchen am vergangenen Sonntag ihr erstes Testspiel. Beim österreichischen Meister und Champions-League-Teilnehmer Ljuti Krajisnici holte der Aufsteiger in Linz letztlich ein gerechtes 5:5-Unentschieden. Vier der fünf Treffer wurden dabei von Neuzugängen erzielt.

"Unsere Jungs übernahmen von Beginn an das Kommando und erspielten sich gleich drei 100-prozentige Chancen, die wir leider nicht nutzen konnten. Stattdessen lagen wir kurz darauf unglücklich 0:2 zurück. Man hat schon gemerkt, dass Automatismen und Abläufe noch nicht ganz eingespielt waren. Mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 kam Schwung ins Spiel und obwohl wir Druck machten, stellte Linz kurz vor der Pause auf 1:3. Nach der Halbzeit hielten wir an unserem Plan fest und das sollte sich auszahlen. Schritt für Schritt drehte unser Team das Spiel auf 5:4. Zwei Minuten vor Schluss kassierten wir jedoch nach einem klaren Handspiel das 5:5 - ein Treffer, der regulär nicht hätte zählen dürfen. In der letzten halben Minute hatten wir sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß, konnten den Ball aber nicht mehr im Tor unterbringen", berichtet Trainer Almedin Ljutic. So., 24.08.2025, 13:30 Uhr Ljuti Krajisnici Ljuti Krajisnici Young Boys Balkan Young Boys Balkan 5 5 Abpfiff